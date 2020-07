Câmara dos Representantes aprova projeto para criar um museu latino em Washington DC

A Câmara de Representantes aprovou nesta segunda-feira (27) um projeto para criar um museu nacional sobre a história latina dos Estados Unidos na emblemática esplanada do National Mall de Washington.

"Essa ideia foi engavetada durante décadas e é a primeira vez que esta lei passa em qualquer uma das Câmaras", disse o representante Jose E. Serrano, um democrata nascido em Porto Rico que reapresentou a lei.

A iniciativa - que foi aprovada em uma votação oral - teve 295 apoiadores de ambos os partidos, em uma câmara com 435 representantes.

"Agora o Senado tem que terminar o trabalho", pressionou Serrano, que irá se retirar do Congresso ao termino deste ciclo eleitoral.

No Senado, o democrata Bob Menéndez e o representante republicano do Texas John Cornyn apoiam esse projeto na agenda.

"Como o grupo étnico com os vínculos mais antigos que se remontam a fundação deste país, temos um caso muito sólido para poder estar na emblemática esplanada do (National) Mall", disseram os apoiadores do projeto, a fundação Amigos do Museu Nacional dos Norte-americanos Latinos.

Segundo o projeto de lei, o objetivo principal é destacar as principais contribuições dos latinos na história dos Estados Unidos, um grupo que segundo as últimas estimativas do censo é composto de 60 milhões de pessoas, em um país com cerca de 325 milhões de habitantes.

A representante democrata da Flórida, Donna Shalala, celebrou no Twitter a aprovação e acenou que "a história latina é uma história norte-americana".

"Ja é hora de ser reconhecida", declarou.