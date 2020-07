Dois manifestantes mortos em confrontos com a polícia em Bagdá

Dois manifestantes morreram, nesta segunda-feira (27), devido a ferimentos sofridos após serem atingidos por granadas de gás lacrimogêneo em confrontos noturnos com as forças de ordem na Praça Tahrir, em Bagdá, informaram médicos à AFP.

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazimi, ordenou nesta segunda uma investigação dessas mortes.

"Os jovens que se manifestam exercem um direito legítimo e as forças de segurança não têm nenhuma autorização para atirar, nem uma só bala, em nossos irmãos manifestantes", disse em discurso exibido na televisão.

Recém-chegado ao poder no início de maio, al Kazimi prometeu iniciar um diálogo para responder as reivindicações populares.

Estes são os primeiros confrontos na praça emblemática da capital iraquiana, epicentro de uma revolta sem precedentes lançada em outubro, desde que o governo de Mustafa Al-Kazimi chegou ao poder no início de maio.

No domingo, protestos foram registrados em Bagdá e em várias cidades do sul do país para denunciar a falta de eletricidade, um serviço público que atualmente é oferecido apenas algumas horas por dia, quando as temperaturas ultrapassaram os 50°C no Iraque na semana passada.

Ano após ano, o verão é o momento tradicional de protestos, nascidos, por exemplo, de cortes de energia.

Vários ministros perderam seus cargos no passado para satisfazer a pressão popular.

Foi na Praça Tahrir que uma revolta popular sem precedentes começou em outubro, que durou vários meses e deixou mais de 550 mortos, 30.000 feridos e várias dezenas de militantes mortos ou sequestrados.

Kazimi e seu governo assumiram o poder com o compromisso de esclarecer essas mortes e atos de violência.

Os defensores dos direitos humanos acusaram na época a polícia de usar granadas de gás lacrimogêneo do tipo militar, 10 vezes mais poderosas do que em outras partes do mundo, e de mirar diretamente nos rostos dos manifestantes.

Nesta segunda-feira, os dois manifestantes que morreram foram atingidos "na cabeça e no pescoço" por essas granadas, disseram médicos à AFP.

Seus corpos foram transportados em um cortejo fúnebre na Praça Tahrir por dezenas de pessoas que exigiam "justiça" para as vítimas e lançaram chamados para novos protestos à tarde.

No fim de semana, centenas de manifestantes invadiram o escritório local da companhia pública de eletricidade em Nasiriyah (sul), e outros protestaram diante da sede do governo em Babylon, ao sul de Bagdá, segundo correspondentes da AFP.

Nas redes sociais, muitos internautas acusam o novo governo de reproduzir a repressão de seus antecessores.

Uma caricatura mostra, por exemplo, o ex-primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi, com mãos ensanguentadas, entregando granadas de gás lacrimogêneo a Kazimi.

Mahdi foi forçado a renunciar devido à pressão popular.

Referindo-se aos confrontos noturnos, o porta-voz militar do chefe de governo falou de "incidentes lamentáveis" pelos quais "uma investigação está em andamento".

O porta-voz não mencionou as vítimas.

"Diante das provocações, as forças de segurança tentam não recorrer a meios violentos, a menos que sejam forçados", acrescentou ele em comunicado.