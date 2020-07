Turismo na Espanha sofre no golpe com aumento de casos de coronavírus

A Espanha esperava salvar sua temporada de verão, promovendo-se como um destino seguro diante do coronavírus. No entanto, o aumento de casos no segundo destino turístico internacional faz o setor temer o pior.

A decisão do Reino Unido de impor desde domingo uma quarentena a todos os passageiros provenientes da Espanha caiu como água fria no país, que tem os britânicos como principal contingente de turistas estrangeiros, com mais de 18 milhões em 2019.

"É um golpe muito duro (...) Para agosto, havia uma esperança de pelo menos salvar os móveis", resumiu nesta segunda-feira o presidente da região de Valência (leste), Ximo Puig.

Alguns destinos turísticos da região, como a cidade de Benidorm, contam com até 40% de clientes britânicos.

A notícia veio justamente quando "tínhamos expectativas positivas para as próximas semanas, com reservas aumentando, embora longe do que seria normal nessa época do ano", lamentou a gerência da Valencia Hosbec.

"Já há cancelamentos. Ninguém vai passar uma semana de férias e depois passar 14 dias trancado em sua casa", disse à AFP Emilio Gallego, secretário geral da Federação Espanhola de Hospitalidade.

A Exceltur, outra empregadora do setor, estima que a quarentena britânica pode custar 8,7 bilhões de euros entre agosto e setembro para o setor, que previa redução de seu faturamento pela metade em 2020.

Ciente do impacto em sua economia, que deve 12% de sua riqueza e 13% de seus empregos ao turismo, o governo espanhol trabalhou para que Londres excluísse da quarentena os passageiros dos arquipélagos das Canárias e das Baleares, onde a incidência do vírus é tão baixa que o operador turístico TUI decidiu manter os pacotes de férias para os clientes do Reino Unido.

"Não acredito que na Espanha agora tenhamos uma transmissão descontrolada do vírus (...) há locais onde o vírus circula muito pouco", como as Baleares e as Canárias, disse à imprensa o diretor do centro de emergências sanitárias, Fernando Simón.

Segundo ele, a partir do ponto de vista estritamente da saúde a quarentena britânica "de certo modo nos favorece, porque desincentiva que pessoas do Reino Unido venham até nós", um país onde o vírus também continua circulando.

- Um esforço desperdiçado -

A Espanha se esforçou para recuperar a confiança dos turistas e se estabelecer como um destino seguro.

Desde abril, momento mais difícil do confinamento, os destinos costeiros desenvolveram uma ampla e dispendiosa gama de medidas: desde o estabelecimento de divisórias nas praias ou o uso de drones para monitorar seu cumprimento, até a instalação de capachos impregnados com desinfetante ou a realização de testes rápidos em hotéis.

Porém, quando a epidemia parecia estar sob controle após um confinamento mais severo do que nos países vizinhos, as infecções por coronavírus começaram a aumentar rapidamente, triplicando em duas semanas.

Nos últimos 14 dias, a Espanha contabilizava 40 novos casos por 100.000 habitantes, contra 15 no Reino Unido e França ou 8 na Alemanha, segundo um cálculo feito pela AFP com base em dados oficiais.

Por outro lado, em termos de óbitos, com 26 nas últimas duas semanas, está em melhor situação que o Reino Unido (816).

A situação varia por região. Aragão e Catalunha, no nordeste, acumulam a maioria das infecções, enquanto Andaluzia e Valência mostram uma evolução mais positiva.

Diante da recomendação do governo francês de não viajar para a Catalunha, o presidente desta região, Quim Torra, garantiu nesta segunda-feira que "destinos importantes como a Costa Brava ou a Costa Dorada (...) não são afetados (pelo vírus) e você pode viajar com segurança".

Mas admitiu que a situação é "crítica" em Barcelona ou Lérida (150 km a oeste), onde os cidadãos são chamados a ficar em casa.

A Confederação Espanhola de Hotéis (CEHAT) denunciou uma situação "injusta (...) e totalmente ilógica" e defendeu que os estabelecimentos espanhóis têm os "protocolos mais rigorosos da Europa".

Tmbém pediu medidas "cirúrgicas" para conter contágios localmente e pediu que os turistas passem por testes de diagnóstico antes e depois da viagem para evitar essas quarentenas.