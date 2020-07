Comunicado do Business Wire :The NAGA Group AG

The NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), operadora da rede social para investimentos NAGA.com, anunciou hoje uma previsão de vendas e resultados para o ano fiscal de 2020.

Após um forte primeiro semestre com uma clara tendência de crescimento para todos os KPIs como novas inscrições, depósitos, transações e volumes negociados, o Quadro dirigente espera crescimento significativo tanto nas vendas totais quanto nos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Baseado nas expectativas atuais, o Quadro dirigente antecipa vendas entre EUR 22 milhões e EUR 24 milhões ao longo do ano financeiro de 2020 (Vendas de 2019: EUR 6,2 milhões). Portanto, o Quadro dirigente calcula um EBITDA entre EUR 5,5 milhões e EUR 6 milhões (EBITDA 2019: EUR - 9,1 milhões).

"Como mencionado nas notas de imprensa anteriores, estamos fortemente focados em crescimento. Nossa meta é quadruplicar as vendas em 2020 em comparação às de 2019. Nós queremos não apenas destacar a reorganização, mas também mostrar aos investidores que a NAGA oferece um produto inovador, tem uma clara liderança tecnológica sobre a concorrência e portanto tem grande potencial de crescimento. O crescimento planejado é ligado primariamente ao aumento dos investimentos em marketing e vendas. Nós reunimos novo capital para esses investimentos. Isso tem um maior impacto no EBITDA em alguns trimestres, como ocorreu no T2, mas é essencial para conquistar maior participação de mercado e criar impulso. Com o crescimento previsto, nós ainda visamos uma margem de EBITDA de cerca de 25% e focamos em 2021 para começar com muito impulso e crescer ainda mais rápido", comenta o CEO Benjamin Bilski.

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa inovadora de tecnologia financeira (fintech) que desenvolveu um sistema financeiro socialmente aprimorado e que cria uma experiência unificada e contínua entre finanças e investimentos pessoais. Sua plataforma proprietária oferece vários produtos que vão desde o comércio, investimento e criptomoedas até um Mastercard físico e recursos de investimento social, como um Feed, um Messenger e um Auto-Copy. A NAGA é uma solução completa, sinérgica, acessível e inclusiva, que oferece uma maneira melhor de negociar, investir, conectar, ganhar, adquirir e pagar, tanto em fiat quanto em criptografia.

Idioma: português Empresa: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburgo Alemanha E-mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indices: Scale 30 Listado: Mercado não oficial regulamentado em Berlim, Dusseldorf, Frankfurt (Escala), Hamburgo, Munique, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102391

Nome: Benjamin Bilski Tel: +49 (0)40 5247 79153 Email: ben@naga.com, ingo.janssen@ubj.de

