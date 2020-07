Comunicado do Business Wire :Amazentis

Empresa pioneira em ciências da vida, Amazentis, anuncia hoje novas descobertas clínicas e o lançamento comercial da Timeline Cellular Nutrition nos EUA. Após uma década de pesquisa realizada por cientistas e médicos renomados, a Timeline Nutrition é a primeira marca a oferecer o Mitopure?, uma forma altamente pura de urolitina A comprovada para ajudar a combater o declínio celular associado à idade e melhorar a força muscular.

-- Um teste clínico aleatório, duplo-cego, controlado por placebo (NCT03464500) em participantes saudáveis de meia idade (40 a 65 anos) mostraram que 4 meses de consumo diário de 500 mg de Mitopure? (urolitina A altamente pura) levaram a uma melhora significativa na força muscular das pernas.

-- Um teste clínico aleatório separado (NCT04160312) conduzido em adultos saudáveis (18 a 80 anos) nos EUA comparou os níveis de urolitina A após o consumo de Mitopure? e suco de romã. Ele mostrou que 500 mg de Mitopure? fornecem mais de 6x mais urolitina A em comparação com 240 ml de suco de romã a 100%.

-- A Amazentis está lançando o primeiro produto contendo o Mitopure? clinicamente comprovado, com exclusividade e direto ao consumidor mediante o site Timeline Nutrition.

Muitas pessoas começam a experimentar uma perda de força muscular a partir dos 40 anos devido a declínios associados à idade na bioenergética celular e na função mitocondrial. A linha do tempo é formulada com o Mitopure?, um ingrediente de propriedade e uma forma altamente pura de urolitina A. Este bioativo é produzido pelo microbioma intestinal em apenas uma parcela limitada da população. O Mitopure? é o único composto que aumenta a função muscular, ativando a reciclagem seletiva de mitocôndrias danificadas (a potência da célula) por meio de um processo antienvelhecimento essencial conhecido como mitofagia.

"Pela primeira vez, mostramos que consumir o Mitopure? regularmente por 4 meses desencadeia mudanças fisiológicas significativas no corpo e melhora de modo considerável a força muscular das pernas", diz Patrick Aebischer, Presidente e Co-Fundador da Amazentis, "este é um avanço na tradução da nutrição apoiada pela ciência, visando músculos e envelhecimento saudável."

A linha do tempo é particularmente eficaz porque doses precisamente calibradas de Mitopure? fornecem diretamente urolitina A e ativam a mitofagia no corpo - independentemente de sua dieta ou microbioma. Estes novos dados clínicos mostraram que apenas 12% dos participantes tinham níveis detectáveis de urolitina A entrando no estudo. Em geral, os participantes apresentaram uma melhora superior a 6x nos níveis de urolitina A durante 24 horas após consumir 500 mg de Mitopure?, quando comparados a 240 ml de suco de romã a 100%.

"Na Amazentis, nos dedicamos ao desenvolvimento da próxima geração de produtos nutricionais direcionados à saúde celular e à função mitocondrial. Agora, mais do que nunca, os consumidores apreciam a importância de estar saudável e manter a função muscular. A Timeline Nutrition reúne ciência de ponta com um excelente produto de degustação", disse o Diretor Executivo e Co-Fundador da Amazentis, Chris Rinsch, PhD.

O primeiro produto da Timeline vem na forma de um delicioso pó com sabor de baga e romã que pode ser misturado com o sua batida diária, iogurte e outros itens favoritos do café da manhã. A Timeline está disponível exclusivamente para compra online a consumidores nos EUA, a partir de US$ 3,33 por dia, para um suprimento de quatro meses. Acesse www.timelinenutrition.com para mais informação.

* 500 mg de Mitopure? mostraram (1) induzir a expressão gênica relacionada à função e metabolismo mitocondrial e (2) aumentar a força dos músculos isquiotibiais das pernas em medidas de extensão e flexão dos joelhos em pessoas com sobrepeso de 40 a 65 anos. Dados de dois testes clínicos em seres humanos, aleatórios, duplo-cegos e controlados por placebo.

Sobre a TimelineA Timeline Nutrition é a primeira marca a oferecer o Mitopure?, uma forma altamente pura de urolitina A. Esta nova marca de nutrição foi desenvolvida pela Amazentis com a crença de que pesquisas intransigentes podem desbloquear uma nova classe de nutrição, apoiada por ciência de ponta. Como cientistas, sabemos que o declínio físico do envelhecimento não pode ser interrompido. No entanto, através de sua pesquisa inovadora, a Timeline está comprometida com o desenvolvimento de produtos projetados para ajudar a reduzir o impacto do tempo na saúde. Para mais informação, acesse www.timelinenutrition.com.

Sobre o Mitopure?O Mitopure? é uma forma altamente pura de urolitina A; um metabólito dietético bioativo produzido por bactérias intestinais após a ingestão de certos alimentos, como romã, embora seja difícil para a maioria das pessoas obter o suficiente deste nutriente especializado apenas com os alimentos. Foi demonstrado que o Mitopure? melhora a função mitocondrial, estimulando a mitofagia, um processo pelo qual o envelhecimento e as mitocôndrias danificadas são eliminadas da célula, abrindo caminho ao crescimento de mitocôndrias saudáveis. O Mitopure? foi avaliada favoravelmente pela 'Food and Drug Administration' (FDA) dos EUA e considerada segura após uma apresentação GRAS (geralmente reconhecida como segura). O Mitopure? foi extensivamente avaliada de mdo pré-clínico e clínico a fim de apoiar seu uso em seres humanos para suplementação nutricional. Para mais informação, acesse www.mitopure.com.

Sobre a AmazentisA Amazentis é uma empresa inovadora de ciências da vida que emprega as principais pesquisas e ciências clínicas da atualidade a fim de desenvolver a próxima geração de produtos voltados à saúde mitocondrial para nutrição avançada. A Amazentis publicou anteriormente sua pesquisa sobre a urolitina A - Mitopure? nas principais revistas científicas revisadas por pares, como Nature Medicine(doi:10.1038/nm.4132) e Nature Metabolism(doi: 10.1038/s42255-019-0073-4). A empresa possui uma parceria estratégica mundial com a Nestlé Health Science para expandir as aplicações de saúde do Mitopure? vinculadas ao declínio mitocondrial e celular. Para mais informação sobre a Amazentis, acesse www.amazentis.com.

Federico Luna Diretor de Marketing, Amazentis press@amazentis.com

