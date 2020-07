Morreu, aos 76 anos, o estilista japonês Kansai Yamamoto

O famoso estilista japonês Kansai Yamamoto, considerado pioneiro da indústria em seu país e conhecido por seu trabalho com David Bowie, morreu aos 76 anos em decorrência de uma leucemia, anunciou sua filha nesta segunda-feira (27).

"Deixou este mundo em paz, cercado por seus entes queridos", disse a atriz Mirai Yamamoto no Instagram.

"Para mim, meu pai não era apenas a alma elétrica e energética que o mundo conhecia, mas alguém que era gentil, bondoso e amoroso", afirmou.

Yamamoto ficou conhecido por criar roupas ousadas que desafiavam as normas de gênero e apresentavam cores vivas.

Ganhou fama com desfiles internacionais e, em particular, a partir da década de 1970, por sua colaboração com Bowie, para quem produziu uma série de roupas que o cantor usou para seu alter ego, Ziggy Stardust.

"Achei impressionante o interesse e a estética de David em transcender as fronteiras de gênero", disse Yamamoto ao portal The Cut em 2018.

Os desenhos de Yamamoto incorporavam elementos da cultura japonesa, e ele uma vez vestiu Bowie com uma capa coberta de caracteres kanji usados no idioma japonês.