Partida de futebol é adiada no Japão devido ao coronavírus

Uma partida do campeonato japonês de futebol, a J-League, foi adiada, devido a vários casos de coronavírus em uma das equipes, algo que acontecia desde a retomada da competição, em 4 de julho.

O jogo Nagoya Grampus x Sanfrecce Hiroshima, que seria disputado neste domingo (26) em Hiroshima, foi oficialmente adiado.

A decisão coincide com o aumento do número dos casos no país, sobretudo nas grandes cidades, como a capital, Tóquio, e Osaka.

O Nagoya Grampus fez testes de detecção do coronavírus em seus 60 jogadores, treinadores e diretores, e foram detectados outros dois casos positivos em um jogador e em um treinador. Nenhum dos dois apresentava sintomas.

O Japão registrou 22.500 contágios de coronavírus e cerca de 1.000 mortes desde o inicio da pandemia. Agora, enfrenta uma segunda onda de casos.

No sábado (25), as autoridades anunciaram 809 novas infecções por COVID-19.