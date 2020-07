Áustria impõe toque de recolher em cidade turística após novo surto de covid

O governo da Áustria impôs um toque de recolher em St. Wolfgang, uma popular cidade turística do país, a partir das 23h, e aconselhou as pessoas que evitem sair ao detectar um novo surto de coronavírus.



Segundo relatos da agência de notícias DPA, centenas de pessoas já foram testadas na cidade, que fica a leste de Salzburgo, após a identificação de um surto na região na sexta-feira. Entre a população já testada pelo menos 44 pessoas apresentaram resultado positivo para a covid-19, a maioria estagiários que trabalham na indústria do turismo.



Acreditasse que o grupo foi infectado ao frequentar bares da cidade, dois dos quais foram temporariamente fechados para impedir uma maior propagação da doença.



A Áustria havia relaxado as restrições nas últimas semanas, entretanto recentemente tem observado um aumento no número de infecções.



Na semana passada, o chanceler austríaco Sebastian Kurz anunciou que o país estava reintroduzindo o uso obrigatório de máscaras em supermercados, pequenos comércios, escritórios e bancos.



Em um outro surto, este próximo da fronteira do país, uma grande fazenda no estado alemão da Baviera foi colocada em quarentena depois que 174 trabalhadores rurais deram positivo. Segundo as autoridades locais, o surto de Mamming não se espalhou para fora da Fazenda. Fonte: Associated Press.