Coreia do Norte admite primeiro caso 'suspeito'

Somente agora o líder norte-coreano Kim Jong Un reconhece haver registro da infecção no país (foto: KCNA VIA KNS/AFP)



Um primeiro caso “suspeito” de coronavírus foi registrado na Coreia do Norte, que está em “emergência máxima”, anunciou a agência de notícias oficial KCNA. Trata-se de uma pessoa que “voltou ao país em 19 de julho, depois de ter cruzado ilegalmente a linha de demarcação” que faz fronteira com a Coreia do Sul, segundo a KCNA.



A agência descreve a pessoa suspeita de ter sido infectada como “um fugitivo que foi para o Sul há três anos” e teria sido encontrado na cidade de Kaesong, na fronteira com o lado sul-coreano.





Essa pessoa “foi inicialmente submetida a uma quarentena rigorosa, e todas as pessoas que estiveram em contato com ela e as que estiveram nesta cidade nos últimos cinco dias estão sendo investigadas minuciosamente”, informou a KCNA.





Pyongyang afirmou anteriormente não ter casos de novo coronavírus e que as fronteiras do país permaneceriam fechadas.





Kim Jong Un Para lidar com a “situação perigosa” e “que poderia levar a uma catástrofe mortal e destrutiva”, o líder norte-coreano Kim Jong Un convocou uma reunião do gabinete político ontem para adotar um “sistema de emergência máximo e emitir um alerta de alto nível” para conter a epidemia, disse a agência oficial.





Apesar das medidas estritas de quarentena, “parece que o vírus entrou no país”, disse Kim Jong Un, segundo a KCNA.





O líder norte-coreano afirmou que o governo tomou “a medida preventiva para confinar completamente a cidade de Kaesong” em 24 de julho, acrescentou a fonte.



enquanto isso...

...Confinamento no Reino Unido



Os passageiros que chegam da Espanha no Reino Unido terão que ficar confinados por duas semanas, depois que o governo britânico anunciou ontem a retirada do país ibérico da lista de isentos, devido ao aumento na disseminação do novo coronavírus. As pessoas que estão de férias na Espanha são incentivadas a respeitar as regras locais, voltar para casa conforme planejado e se confinar voluntariamente. O Reino Unido ainda recomenda não viajar, exceto por necessidade essencial, para a Espanha continental, mas a recomendação não se aplica às Ilhas Canárias ou Baleares.