Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE:SLB) comunicou hoje os resultados do segundo trimestre de 2020.

-0- *T Resultados do segundo trimestre(em milhões, exceto por quantidade de ações)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 5.356 US$ 7.455 US$ 8.269 -28% -35%Lucro (prejuízo) antes dos impostos - base GAAPUS$ (3.627) US$ (8.089) US$ 593 n/s n/sReceita operacional por segmento, antes dos impostos*US$ 396 US$ 776 US$ 968 -49% -59%Margem operacional por segmento, antes dos impostos*7,4% 10,4% 11,7% -303 bps -431 bpsLucro líquido (prejuízo) - base GAAPUS$ (3.434) US$ (7.376) US$ 492 n/s n/sLucro líquido, excluindo encargos e créditos*US$ 69 US$ 351 US$ 492 -80% -86%EPS diluído (prejuízo por ação) - base GAAPUS$ (2,47) US$ (5,32) US$ 0,35 n/s n/sEPS diluído, excluindo encargos e créditos*US$ 0,05 US$ 0,25 US$ 0,35 -80% -86% Receita da América do NorteUS$ 1.183 US$ 2.279 US$ 2.801 -48% -58%Receita internacionalUS$ 4.138 US$ 5.121 US$ 5.463 -19% -24% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 842 US$ 1.773 US$ 2.201 -53% -62%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 3.463 US$ 4.395 US$ 4.708 -21% -26% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e créditos" e "Segmentos" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

O CEO da Schlumberger, Olivier Le Peuch, comentou: "Antes de abordar nossos resultados, gostaria de prestar homenagem aos nossos funcionários e contratados por sua notável capacidade de resiliência diante da pandemia histórica da COVID-19 que nos confronta a todos.

"Nossos funcionários e contratados demonstraram excelente adaptabilidade ao novo ambiente de trabalho, com até 55.000 funcionários trabalhando remotamente para manter a continuidade dos negócios. Eles adotaram operações remotas digitais, ajustaram práticas de trabalho para mitigar riscos de contaminação e forneceram desempenho de segurança e qualidade de serviço de referência para nossos clientes. Gostaria de estender meu sincero agradecimento por sua dedicação e sacrifício enquanto trabalhava em um ambiente operacional difícil e por sua liderança em ajudar as comunidades onde vivemos e trabalhamos. À medida que a pandemia persistir, permaneceremos cautelosos em nossas operações globais. A segurança de nosso pessoal continua sendo fundamental.

"Este provavelmente foi o trimestre mais desafiador das últimas décadas. A receita da Schlumberger no segundo trimestre caiu 28% sequencialmente, causada pela queda sem precedentes na atividade na América do Norte, e a atividade internacional caiu devido a revisões em baixa nos orçamentos de clientes, acentuadas por interrupções na COVID-19. Isso diz muito sobre uma indústria confrontada com a histórica demanda de petróleo e desequilíbrios de oferta causados pela destruição da demanda do esforço global de contenção da COVID-19.

"A receita da América do Norte diminuiu 48% sequencialmente, com a receita da terra caindo 60%, com os clientes reduzindo drasticamente os gastos. A receita internacional caiu 19% sequencialmente, com a América Latina e a África enfrentando os maiores declínios de receita devido às restrições relacionadas à COVID-19 e à queda na atividade em águas profundas. Além disso, houve uma interrupção da produção em nossos projetos Asset Performance Solutions (APS) no Equador, causada por um grande deslizamento de terra que levou à ruptura do oleoduto principal. A receita no Oriente Médio, Rússia, Europa e Ásia mostrou-se mais resiliente, pois essas regiões, quando combinadas, caíram 10% sequencialmente.

-0- *T Receita do segundo trimestre por segmento(em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorCaracterização de ReservatóriosUS$ 1.052 US$ 1.311 US$ 1.558 -20% -32%Perfuração1.731 2.289 2.420 -24% -28%Produção1.615 2.703 3.077 -40% -48Êmeron1.015 1.254 1.328 -19% -24%Outros(57) (US$ 102 ) (114 ) n/s n/sUS$ 5.356 US$ 7.455 US$ 8.269 -28% -35%n/s = não significativoOs valores de alguns períodos anteriores foram reclassificados para manter a conformidade com o demonstrativo do período atual.*T

"Por segmento de negócios sequencialmente, a receita do segundo trimestre para Caracterização e Perfuração de Reservatórios caiu 20% e 24%, respectivamente. Isso ocorreu devido ao declínio da atividade terrestre na América do Norte e às interrupções causadas pela COVID-19 em vários GeoMarkets internacionais. A receita de produção diminuiu 40% sequencialmente, impulsionada pela queda vertiginosa na atividade de bombeamento de pressão OneStim®. A receita da Cameron caiu 19% sequencialmente, principalmente devido ao declínio da atividade terrestre na América do Norte em Surface Systems e Valves & Process Systems.

"Diante dessa adversidade, a Schlumberger demonstrou resiliência. Por meio de nossas ações decisivas, protegemos nossa liquidez e posições de caixa e mantivemos margens internacionais resilientes enquanto navegamos no vale deste ciclo de recuperação. Os resultados de nossas ações e o sucesso contínuo com a tecnologia - particularmente digital - podem ser vistos em nossas margens decrescentes e em nossa forte geração de fluxo de caixa livre.

"Primeiro, nosso fluxo de caixa das operações foi de US$ 803 milhões e geramos US$ 465 milhões em fluxo de caixa livre, apesar dos significativos pagamentos de indenizações durante o trimestre. Continuamos a ser oportunistas no acesso aos mercados financeiros, refinanciando sistematicamente e espaçando os vencimentos futuros da dívida e adotando medidas proativas para melhorar nossa posição de liquidez.

"Segundo, apesar da queda acentuada na receita internacional e do efeito significativo da interrupção da produção de APS no Equador, a margem internacional foi extraordinariamente resiliente, uma vez que era essencialmente plana em comparação com o trimestre anterior. Três dos nossos quatro segmentos de negócios e mais da metade dos nossos 13 GeoMarkets internacionais expandiram ou mantiveram suas margens internacionais em uma base sequencial. Isso ocorreu devido às nossas ações rápidas e decisivas para reduzir custos operacionais, reestruturar e racionalizar nossa base de ativos. Estamos removendo permanentemente US$ 1,5 bilhão em custos estruturais anualmente, reorganizando a Schlumberger em uma empresa mais enxuta e responsiva, mais bem alinhada aos fluxos de trabalho de nossos clientes. Estamos combinando nossas 17 linhas de produtos em quatro divisões, estruturando nossa organização geográfica em torno de cinco principais bacias de atividades e simplificando nossa estrutura de gerenciamento. Além disso, houve um progresso significativo na melhoria dos resultados de unidades de negócios com desempenho abaixo do esperado e a adoção da tecnologia digital aumentou. No geral, neste trimestre, registramos uma margem operacional decrescente de 18% sequencialmente.

"Em resposta às condições do mercado, registramos US$ 3,7 bilhões em custos de reestruturação e redução do valor recuperável de ativos, incluindo US$ 1 bilhão em custos com indenizações, no final do trimestre. A parcela remanescente do encargo está relacionada, em grande parte, à redução ao valor recuperável de certos ativos.

"No total, estou extremamente orgulhoso de nosso desempenho operacional e financeiro durante o trimestre, à medida que continuamos a construir as bases para nosso sucesso futuro enquanto navegamos no fundo deste ciclo de recuperação.

"Olhando para a visão macro no curto prazo, a demanda por petróleo está lentamente começando a se normalizar e deve melhorar à medida que as medidas do governo apoiam o consumo. No entanto, ondas subsequentes de potencial ressurgimento da COVID-19 representam um risco negativo para essa perspectiva.

"As condições são estabelecidas no terceiro trimestre para um aumento modesto da atividade de conclusão de fraturamento na América do Norte, embora a partir de uma base muito baixa. Internacionalmente, os mercados podem continuar sendo interrompidos pela pandemia e continuarão se ajustando aos níveis orçamentários estabelecidos durante o segundo trimestre, mas isso seria compensado principalmente pelo retorno sazonal da atividade no Hemisfério Norte e pela recuperação da América Latina a partir de seu segundo fraqueza do quarto. No entanto, qualquer interrupção material adicional causada pela COVID-19 ou um revés significativo na demanda de petróleo decorrente de uma recuperação econômica mais lenta pode apresentar riscos negativos para essa perspectiva. Na ausência desses riscos, antecipamos uma receita sequencial fixa global e nossa receita e margem operacional do segmento antes dos impostos devem se expandir como resultado de nossos esforços de reestruturação, melhor mix de atividades e benefícios sustentados da adoção da tecnologia, inclusive a digital.

"Acreditamos que as medidas decisivas e abrangentes que tomamos para enfrentar a realidade do setor continuarão a proteger nossa liquidez e posições de caixa e nos permitirão expandir nossas margens. Adotamos a visão de longo prazo na reestruturação de nossa empresa - alinhando-nos aos fluxos de trabalho de nossos clientes, capacitando uma organização enxuta e responsiva e acelerando a execução de nossa estratégia de desempenho, com administração de capital, ajuste para bacia e digital como chave. atributos de sucesso. Estou extremamente otimista sobre o futuro da Schlumberger, aproveitando a força de nossa franquia internacional e posicionando a empresa como parceira de desempenho preferida dos nossos clientes no novo cenário da indústria."

Demais eventos

Durante o segundo trimestre, a Schlumberger emitiu 1 bilhão de euros em notas de 1,375% com vencimento em 2026, US$ 900 milhões em notas de 2,650% com vencimento em 2030 e 1 bilhão de euros em notas de 2,000% com vencimento em 2032.

Em junho, a Schlumberger recomprou US$ 1,5 bilhão de suas notas em circulação, consistindo em US$ 935 milhões em suas Notas de 3,300% com vencimento em 2021 e todos os US$ 600 milhões em suas 4,200% em notas com vencimento em 2021.

Em 23 de julho de 2020, o Conselho Diretor da Schlumberger aprovou os dividendos trimestrais em espécie de US$ 0,125 por ação das ações ordinárias em circulação, a serem pagos em 8 de outubro de 2020 aos acionistas com registro em 2 de setembro de 2020.

Receita consolidada por área

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorAmérica do NorteUS$ 1.183 US$ 2.279 US$ 2.801 -48% -58%América Latina543 US$ 945 1.115 -42% -51%Europa/CEI/África1.449 US$ 1.751 1.896 -17% -24%Oriente Médio e Ásia2.146 US$ 2.426 2.452 -12% -12%Outros35 US$ 54 5 n/s n/sUS$ 5.356 US$ 7.455 US$ 8.269 -28% -35%Receita da América do NorteUS$ 1.183 US$ 2.279 US$ 2.801 -48% -58%Receita internacionalUS$ 4.138 US$ 5.121 US$ 5.463 -19% -24% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 842 US$ 1.773 US$ 2.201 -52% -62%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 3.463 US$ 4.395 US$ 4.708 -21% -26% n/s = não significativoOs valores de alguns períodos anteriores foram reclassificados para manter a conformidade com o demonstrativo do período atual.*T

América do Norte

A receita consolidada da área da América do Nortede US$ 1,2 bilhão foi 48% menor sequencialmente, com a receita da terra na América do Norte caindo 60%, em linha com o declínio na contagem de estágios de fraturamento de plataformas e hidráulicas, à medida que os clientes reduzem drasticamente os gastos. A atividade de fraturamento e perfuração do solo OneStim caiu quando os clientes revisaram os orçamentos para baixo, desafiados pelos baixos preços do petróleo, restrições de retirada e excesso de armazenamento. Além disso, as vendas na América do Norte de sistemas de superfície, soluções de elevação artificial e sistemas de válvulas e processos diminuíram sequencialmente. A receita offshore da América do Norte diminuiu menos severamente, 12% sequencialmente.

Internacional

A receita consolidada na região da América Latina de US$ 543 milhões diminuiu 42% sequencialmente, principalmente devido a uma interrupção da produção em nossos projetos de APS no Equador. Além disso, as interrupções causadas pela COVID-19 afetaram as atividades de perfuração na Argentina, Bolívia, Colômbia e Peru. Por outro lado, o México e o Brasil diminuíram menos severamente, pois a atividade terrestre reduzida foi parcialmente compensada pelas operações de exploração offshore, onde o trabalho continuou com os protocolos de mitigação de risco da COVID-19.

A receita consolidada da área Europa/CEI/África de US$ 1,4 bilhão diminuiu 17% sequencialmente devido a uma queda significativa na atividade nos GeoMarkets da África Subsaariana e do Norte da África devido a interrupções causadas pela COVID-19, cancelamentos de projetos e paralisações de trabalho. O GeoMarket da Rússia e Ásia Central foi resiliente, pois a interrupção da atividade causada pela COVID-19 foi compensada pela retomada da atividade sazonal em terra na Rússia, em preparação para as campanhas de perfuração no verão. As receitas também caíram menos no Mar do Norte e na Europa Continental, após a desaceleração do inverno e com a retomada das atividades no final do trimestre, após o relaxamento dos bloqueios impostos pela COVID-19.

A receita consolidada na região doOriente Médio e Ásiade US$ 2,1 bilhões diminuiu 12% sequencialmente, principalmente devido a uma queda significativa na atividade nos geoMarkets do Oriente Médio e Sudeste da Ásia devido a atrasos no trabalho, suspensões de projetos e contratos concluídos. A receita no GeoMarkets do Oriente Médio e Arábia Saudita e Bahrein caiu menos devido a novos projetos. A receita no GeoMarket do Extremo Oriente da Ásia ficou praticamente estável, pois os atrasos nos projetos foram compensados pela recuperação sazonal e pela retomada da atividade após o levantamento dos bloqueios impostos pela COVID-19 na China.

Caracterização de Reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.052 US$ 1.311 US$ 1.558 -20% -32%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 185 US$ 184 US$ 317 1% -42%Margem operacional antes dos impostos17,6% 14,0% 20,3% 357 bps -273 bpsOs valores de alguns períodos anteriores foram reclassificados para manter a conformidade com o demonstrativo do período atual.*T

A receita de Caracterização de reservatórios de US$ 1,1 bilhão, dos quais 84% vieram dos mercados internacionais, diminuiu 20% sequencialmente. As receitas da América do Norte e internacional caíram 17% e 20%, respectivamente. Isso ocorreu principalmente devido à menor atividade da Wireline nas terras da América do Norte e no GeoMarkets do Oriente Médio e da África Subsaariana. A receita dos Serviços de Teste também foi menor, principalmente no GeoMarket da África Subsaariana, como resultado de projetos concluídos e atividades atrasadas e canceladas devido à COVID-19. A receita da WesternGeco® diminuiu quando um projeto foi concluído no Oriente Médio, enquanto a receita do Software Integrated Solutions (SIS) também diminuiu um pouco.

Caracterização do reservatório A margem operacional antes dos impostos de 18% recuperou 357 bps sequencialmente, apesar do declínio significativo da receita. Essa expansão de margem ficou evidente na América do Norte e internacionalmente. O desempenho superior foi alcançado por medidas imediatas de redução de custos em compensação por meio da racionalização do número de funcionários e licenças, principalmente no SIS, WesternGeco e Wireline.

Perfuração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.731 US$ 2.289 US$ 2.420 -24% -28%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 165 US$ 285 US$ 301 -42% -45%Margem operacional antes dos impostos9,6% 12,4% 12,4% -289 bps -288 bps*T

A receita de perfuração de US$ 1,7 bilhão, dos quais 82% vieram dos mercados internacionais, diminuiu 24% sequencialmente. As receitas da América do Norte e internacional decresceram 48% e 18%, respectivamente. Isso ocorreu principalmente devido ao declínio da atividade nas terras dos EUA, uma vez que a contagem de plataformas caiu mais de 50%, enquanto as interrupções causadas pela COVID-19 fizeram com que as atividades de perfuração fossem canceladas ou suspensas em vários GeoMarkets internacionais. No entanto, a atividade de perfuração da Rússia e da Ásia Central foi resiliente, pois a interrupção da atividade causada pela COVID-19 foi compensada pela retomada da atividade em terra na Rússia, em preparação para as campanhas de perfuração no verão.

A margem operacional de perfuração de 10% antes dos impostos contratou 289 bps sequencialmente, registrando uma margem operacional decrescente de 21%. A contração da margem ocorreu principalmente na América do Norte, enquanto a margem internacional foi resiliente e plana sequencialmente. Drilling & Measurements e M-I SWACO foram responsáveis pela maior parte do declínio da margem e sofreram a maior queda de atividade devido à sua presença considerável nas terras da América do Norte.

Produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.615 US$ 2.703 US$ 3.077 -40% -48%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 25 US$ 212 US$ 235 -88% -89%Margem operacional antes dos impostos1,5% 7,8% 7,6% -630 bps -612 bps*T

A receita de produção, de US$ 1,6 bilhão, dos quais 75% provenientes dos mercados internacionais, apresentou uma queda de 40% sequencialmente. As receitas da América do Norte e internacional caíram 62% e 26%, respectivamente. Isso foi causado pela queda vertiginosa da atividade de bombeamento de pressão OneStim nas terras da América do Norte. A receita da APS também caiu quase 50% devido principalmente a uma interrupção significativa da produção no Equador. A receita internacional diminuiu devido principalmente às interrupções causadas pela COVID-19 - principalmente na América Latina do Sul, África Subsaariana, Arábia Saudita e Bahrein e GeoMarkets do Oriente Médio.

Margem operacional de produção antes dos impostos de 2% contratada 630 bps sequencialmente, registrando uma margem operacional decrescente de 17%. O declínio da margem deveu-se à redução da lucratividade nas terras da América do Norte devido à queda drástica na atividade, que impactou principalmente a margem OneStim. A margem internacional também declinou, embora menos severamente, devido à queda na receita da APS no Equador e à redução da atividade de Serviços de Poços.

Cameron

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emAlteração30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019SequencialEm relação ao ano anteriorReceitaUS$1.015 US$ 1.254 US$ 1.328 -19% -24%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 80 US$ 121 US$ 165 -34% -51% Margem operacional antes dos impostos 7,9% 9,7% 12,4% -180 bps -453 bpsOs valores de alguns períodos anteriores foram reclassificados para manter a conformidade com o demonstrativo do período atual.*T

A receita do grupo Cameron de US$ 1,0 bilhão, dos quais 67% vieram dos mercados internacionais, diminuiu 19% sequencialmente. As receitas da América do Norte e internacional caíram 33% e 7%, respectivamente. O declínio na América do Norte foi impulsionado pelas menores receitas de Sistemas de Superfície e Válvulas e Sistemas de Processo, enquanto o declínio da atividade internacional deveu-se principalmente às menores vendas de Sistemas de Perfuração. Enquanto isso, a receita da OneSubsea® era resiliente, diminuindo apenas ligeiramente com a receita internacional crescendo sequencialmente, mas compensada pelo declínio na América do Norte.

A margem operacional de Cameron antes do imposto de 8% caiu 180 bps sequencialmente, registrando uma margem operacional decrescente de 17%. A contração da margem deveu-se principalmente à redução da lucratividade na América do Norte, impactando as margens dos sistemas de superfície e válvulas e sistemas de processo, enquanto a margem internacional expandiu-se sequencialmente devido aos sistemas OneSubsea e Drilling Systems. Medidas imediatas de redução de custos por meio da racionalização do número de funcionários, licenças e menores custos de fabricação contribuíram para a expansão da margem internacional.

Destaques trimestrais

A Schlumberger é líder do setor no desenvolvimento de soluções digitais para aumentar o desempenho na perfuração e caracterização de reservatórios. A implantação dessas soluções no atual ambiente desafiador do setor pode ajudar os clientes a manter a continuidade dos negócios e melhorar o desempenho de suas equipes em todo o mundo. Os exemplos disso durante o trimestre incluem:

-- Como foi anunciado no último trimestre, Schlumberger e a ExxonMobil estão trabalhando em conjunto na implementação de soluções de perfuração digitais no planejamento, execução e melhoria contínua, através da aprendizagem. Como próxima etapa, a ExxonMobil e a Schlumberger concluíram um contrato de habilitação para a implantação da solução de entrega de poço no local DrillOps* nas operações não convencionais da ExxonMobil. Espera-se que a tecnologia permita poços mais rápidos e de baixo custo por meio da automação de perfuração e orquestração do plano digital de poços gerado pela solução coerente de planejamento de construção de poços DrillPlan*.

-- A Schlumberger e a Honghua Electric Co., Ltd. assinaram um memorando de entendimento (MOU) para a integração perfeita da solução de entrega de poços no local DrillOps com todas as novas plataformas de Honghua. Sob o MOU, a Honghua fabricará e venderá plataformas com capacidade plug-and-play com a solução DrillOps, que integra planejamento e operações e automatiza tarefas de construção de poços para que a sonda opere com desempenho máximo durante a execução do plano de perfuração.

-- Nos Emirados Árabes Unidos, a Dragon Oil plc concedeu à Schlumberger um contrato para implantação de modelagem ágil de reservatórios por meio do ambiente de E&P; cognitivo DELFI*, a primeira implementação desse tipo na região do Oriente Médio e Norte da África. A equipe conjunta Dragon Oil e Schlumberger usará essa abordagem para aumentar a produtividade dos campos Lam Main e Lam West da Dragon Oil no Turquemenistão. A abordagem usará uma combinação de fluxos de trabalho tradicionais e automatizados de domínio, impulsionados pelo aprendizado de máquina e pela IA, para fornecer rapidamente insights sobre estratégias de desenvolvimento para otimizar a produção ao longo do ciclo de vida dos ativos.

-- O Departamento Nigeriano de Recursos Petrolíferos (DPR) assinou um acordo para o fornecimento de uma sala de dados virtual da Schlumberger em apoio à primeira rodada de lances de campos marginais virtuais a ser realizada este ano. A DPR está adotando as tecnologias digitais da Schlumberger, alinhadas ao seu compromisso de promover os ativos de petróleo e gás da Nigéria on-line para um público global em um ambiente digital seguro. O contrato inclui uma solução digital on-line para apoiar a rodada de lances fornecida pela Schlumberger via software como serviço (SaaS). A solução usa a plataforma de software Petrel* E&P; para melhorar a percepção do subsolo e identificar reservas ignoradas.

-- O mercado de dados GAIA Xchange*, o primeiro mercado de dados de E&P; digital do mundo, foi lançado na primeira Conferência Online da Schlumberger. O mercado GAIA Xchange reúne provedores e consumidores globais de conteúdo em uma única plataforma aberta. A plataforma digital de subsuperfície GAIA* permite que os clientes acessem de forma segura e instantânea dados de E&P; de vários domínios e sempre verdes como uma assinatura de um número crescente de provedores de conteúdo. O mercado GAIA Xchange possui vários provedores de conteúdo de E&P; que podem exibir, gerenciar e entregar seus dados imediatamente a possíveis compradores.

-- No Golfo do México, a Schlumberger usou a plataforma de testes de formação de cabos inteligentes Ora* para caracterizar um reservatório complexo em um poço de exploração em águas profundas da Repsol. A colaboração remota entre as equipes Repsol e Schlumberger na cidade e no local do poço permitiu a implantação eficiente da plataforma Ora, que garantiu amostras de fluidos puros em várias profundidades na formação não consolidada. A tecnologia da plataforma Ora ajudou o operador a investigar as variações da viscosidade do fluido do reservatório e a realizar um teste transitório profundo de alta qualidade no cabo de aço - sem queima - para provar a produtividade econômica. A Repsol anunciou uma descoberta significativa poucos dias após a pesquisa.

A implantação de modelos de negócios diferenciados e em evolução, tecnologias próprias para a bacia e acesso à tecnologia com parceiros regionais diferenciam ainda mais a Schlumberger no setor. Alguns exemplos disso incluem:

-- No Golfo do México, os recursos remotos seguros fornecidos pela OneSubsea ajudaram a BP a manter o projeto Mad Dog 2 dentro do cronograma. Usando um conjunto de soluções remotas, incluindo testes de integração de fábrica (testemunha do cliente), uma estação de controle mestre remota e sistemas de controle e segurança integrados, a OneSubsea foi capaz de fornecer uma visão geral da funcionalidade do sistema sem a necessidade de testemunhar no local. A BP está considerando a possibilidade de realizar remotamente todos os futuros FITs, o que resultaria em uma economia significativa de custos relacionados a viagens e reduziria ainda mais o risco operacional.

-- No oeste do Texas, o OneStim implantou serviços de tecnologia de fraturamento próprios para a bacia para proteger a produção dos efeitos de interferência entre pais e filhos na MDC Texas Energy. A tecnologia de controle de geometria de fratura BroadBand Shield* e o equipamento necessário - foram implementados em conjunto com um fornecedor de serviços de equipamentos de bombeamento e poço. Após 60 dias, o enchimento bem tratado com a tecnologia BroadBand Shield, localizado mais próximo ao poço pai, alcançou um desempenho de produção aproximadamente 10% maior em comparação com um enchimento adjacente bem mais distante do poço pai. O poço pai não teve impacto negativo na produção após os tratamentos de estimulação do poço de enchimento, indicando que não há interferência de fratura negativa.

-- A Schlumberger firmou um acordo de colaboração com a China Petroleum Logging Co., Ltd (CPL), uma subsidiária da China National Petroleum Corporation (CNPC), para fabricar em conjunto a tecnologia de fundo de poço cabível para bacia na China. Como parte deste contrato de acesso à tecnologia, a Schlumberger oferecerá suporte à CPL nas atividades de manufatura e manutenção da tecnologia de serviços de registro através do bit ThruBit* no centro de tecnologia da CPL em Xi'an, província de Shaanxi. O crescente número de poços horizontais realizados pela CNPC a cada ano torna a tecnologia diferenciada da plataforma de serviços ThruBit essencial para sua estratégia de avaliação de reservatórios. Essa colaboração tecnológica permitirá à CPL melhorar significativamente seus recursos de perfilagem em poços horizontais e verticais na China, aumentando a participação da Schlumberger neste mercado.

-- Na Malásia, a tecnologia de mapeamento durante a perfuração do fluido SpectraSphere* ajudou a agregar valor aos ativos brownfield da PETRONAS. A tecnologia desenvolvida pela Schlumberger Drilling & Measurements eliminou a incerteza de fluidos em blocos de falhas inexplorados, mitigando riscos operacionais. A tecnologia SpectraSphere foi implementada com sucesso em duas campanhas de rejuvenescimento de campo nos campos de Temana e Dulang, na costa da Malásia. Envolveu poços com inclinação de até 80° e grande desequilíbrio, resultando em aproximadamente US$ 2 milhões em economia de custos operacionais. A identificação de fluidos foi realizada em tempo real, em múltiplos horizontes de reservatórios. Os dados fornecidos pelo SpectraSphere ajudaram os especialistas em petróleo da PETRONAS a firmar e acelerar o projeto de perfuração e compleção, além de entender o reservatório e melhorar a estimativa da reserva.

As adjudicações de contratos deste trimestre refletem a diversidade de nossos modelos de negócios em diferentes bacias ao redor do mundo, incluindo o alinhamento com o valor do país, o processamento offshore e a integração submarina.

-- A Kuwait Oil Company concedeu à Schlumberger um contrato de cinco anos com uma extensão opcional de um ano no valor de USD 320 milhões para a prestação de serviços de tubulação em espiral e estimulação. Algumas das tecnologias incluem serviços de tubulação espiralada no fundo do poço em tempo real ACTive*, serviço de estimulação de contato estendido OpenPath Reach* e serviço de estimulação de desvio OpenPath Sequence*.

-- Em Omã, a OQ - a empresa que reagrupou as nove unidades de negócios do Oman Oil and Orpic Group - concedeu à Schlumberger um contrato no valor de mais de US$ 125 milhões para o projeto, engenharia, compras e construção de uma instalação de produção no campo de Bisat. O contrato inclui quatro anos de operação e suporte de manutenção com uma extensão opcional de um ano. O primeiro petróleo está programado para entrega no final de 2021.

-- A SBM Offshore concedeu à Schlumberger cinco contratos para o fornecimento de um portfólio abrangente de tecnologias de processamento a serem usadas em uma embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO). As embalagens serão entregues em 2022 e incluem tratores eletrostáticos NATCO DUAL FREQUENCY*, sistemas de membrana para remoção de gás ácido CYNARA*, hidrociclones com desolagem VORTOIL* e unidades de flutuação compacta EPCON Dual*.

-- A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) concedeu à OneSubsea um contrato de engenharia, compras e construção (EPC) para o fornecimento de um sistema integrado de produção e processamento submarino para o campo de petróleo Lufeng 22-1 no Mar da China Meridional. O contrato, avaliado em US$ 143 milhões, inclui árvores submarinas, um sistema integrado de reforço e coletor, um sistema de controle unificado, umbilical de controle de potência integrado, uma solução de medição de fluxo virtual e serviços estimados. O projeto consiste em quatro poços em águas profundas e um sistema de tieback de 19 km em uma plataforma recém-construída - a Lufeng 15-1 - que atuará como uma instalação central de produção e processamento para o projeto de desenvolvimento da Lufeng.

-0- *T Tabelas Financeiras Demonstração condensada do resultado consolidado (Perdas) (em milhões, exceto por quantidade de ações) Segundo trimestre Seis meses Períodos concluídos em 30 de junho,2020 2019 2020 2019 ReceitaUS$ 5.356 US$ 8.269 US$ 12.811 US$ 16.149 Juros e outras receitas33 25 72 39 DespesasCusto das receitas4.925 7.252 11.548 14.209 Pesquisa e engenharia142 179 315 351 Geral e administrativo81 114 208 225 Depreciações e outros (1)3.724 - 12.247 - Juros144 156 281 302 Lucro (prejuízo) antes dos impostos (1)US$ (3.627) US$ 593 US$ (11.716) US$ 1.101 Despesa com impostos (benefício) (1)(199) 99 (920) 178 Receita líquida (perda) (1)US$ (3.428) US$ 494 US$ (10.796) US$ 923 Lucro líquido atribuível à participação minoritária6 2 14 10 Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Schlumberger (1)US$ (3.434) US$ 492 US$ (10.810) US$ 913 Ganhos diluídos (prejuízo) por ação da Schlumberger (1)US$ (2,47) US$ 0,35 US$ (7,79) US$ 0,65 Média de ações em circulação1.388 1.384 1.388 1.385 Média de ações em circulação presumindo diluição1.388 1.395 1.388 1.396 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)US$ 604 US$ 938 US$ 1.396 US$ 1.841 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. *T

-0- *T Balanço patrimonial condensado consolidado (em milhões) 30 de junho, 31 de dezembro, Ativos2020 2019 Ativo circulanteCaixa e investimentos em curto prazoUS$ 3.589 US$ 2.167 Contas a receber5.808 7.747 Outros ativos circulantes4.982 5.616 14.379 15.530 Ativos fixos7.729 9.270 Dados sísmicos multicliente356 568 Fundo de comércio12.954 16.042 Ativos intangíveis3.622 7.089 Outros ativos5.627 7.813 US$ 44.667 US$ 56.312 Passivos e patrimônioPassivo circulanteContas a pagar e passivo adquiridoUS$ 9.824 US$ 10.663 Passivo estimado para imposto de renda1.054 1.209 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo603 524 Dividendos a pagar184 702 11.665 13.098 Dívida de longo prazo16.763 14.770 Impostos diferidos42 491 Benefícios pós-aposentadoria905 967 Outros passivos2.836 2.810 32.211 32.136 Patrimônio12.456 24.176 US$ 44.667 US$ 56.312 *T

-0- *T Liquidez(em milhões)Componentes da liquidez30 de junho de202031 de março de202031 de dezembro de201930 de junho de2019Caixa e investimentos em curto prazo US$ 3.589 US$ 3.344 US$ 2.167 US$ 2.348 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo (603 ) (1.233 ) (524 ) (98 ) Dívida de longo prazo (16.763 ) (15.409 ) (14.770 ) (16.978 ) Dívida líquida (1) US$ (13.777 ) US$ (13.298 ) US$(13.127 ) US$ (14.728 ) Detalhes de alterações na liquidez: Seis Segundo Seis Meses Trimestre Meses Períodos concluídos em 30 de junho,2020 2020 2019 Lucro líquido (prejuízo) antes de participação minoritáriaUS$ (10.796)US$ (3.428) US$ 923 Reduções e outros encargos, líquido de imposto11.230 3.503 - US$ 434 US$ 75 US$ 923 Depreciação e amortização (2)1.396 604 1.841 Despesa com remuneração com base em ações213 105 194 Alteração no capital de giro(423)42 (1.460 ) Outros(33)(23) (64 ) Fluxo de caixa das operações (3)US$ 1.587 US$ 803 US$ 1.434 Despesas de capital(658)(251) (817 ) Investimentos APS(224)(61) (332 ) Dados sísmicos multicliente capitalizados(61)(26) (109 ) Fluxo de caixa livre (4)US$ 644 465 176 Dividendos pagos(1.386)(694) (1.385 ) Programa de recompra de ações(26)- (199 ) Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida(20)(20) (17 ) Receitas líquidas de alienações de ativos298 - - Outros(160)(230) (29 ) Aumento na dívida líquida(650)(479) (1.454 ) Dívida líquida, começo do período(13.127)(13.298) (13.274 ) Dívida líquida, final do períodoUS$ (13.777)US$ (13.777) US$ (14.728 ) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie, investimentos de curto prazo e investimentos em renda fixa mantidos até o vencimento. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS. (3) Inclui pagamento de indenizações de US$ 426 milhões e US$ 370 milhões durante os seis meses e o segundo trimestre terminado em 30 de junho de 2020, respectivamente, US$ 71 milhões e US$ 23 milhões durante os seis meses e o segundo trimestre de terminado em 30 de junho de 2019, respectivamente. (4) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, e não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações. *T

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (princípios contábeis geralmente aceitos, GAAP) dos EUA, este comunicado de imprensa do segundo trimestre de 2020 inclui também medidas financeiras não GAAP (como definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas sob "Liquidez", receita líquida (perda), excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger [perda], excluindo encargos e créditos; e taxa de imposto efetiva, excluindo encargos e créditos) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar de forma mais eficaz o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis.

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Segundo trimestre de 2020Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPS diluído*Prejuízo líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ (3.627 ) US$ (199 ) US$ 6 US$ (3.434 ) US$ (2,47 ) Redução da força de trabalho 1.021 71 - 950 0,68 Investimentos em soluções de desempenho de ativos 730 15 - 715 0,52 Depreciação do ativo fixo 666 52 - 614 0,44 Baixas de estoque 603 49 - 554 0,40 Deterioração de ativos de direito de uso 311 67 - 244 0,18 Custos associados à saída de algumas atividades 205 (25 ) - 230 0,17 Deterioração de dados sísmicos multicliente 156 2 - 154 0,11 Recompra de títulos 40 2 - 38 0,03 Ganho de corte benefícios pós-aposentadoria (69 ) (16 ) - (53 ) (0,04 ) Outros 61 4 - 57 0,04 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 97 US$ 22 US$ 6 US$ 69 US$ 0,05 Seis meses de 2020Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPS diluído*Prejuízo líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ (11.716 ) US$ (920 ) US$ 14 US$ (10.810 ) US$ (7,79 ) Fundo de comércio 3.070 - - 3.070 2,21 Ativos intangíveis 3.321 815 - 2.506 1,81 Investimentos em soluções de desempenho de ativos 1.994 11 - 1.983 1,43 Redução da força de trabalho 1.223 78 - 1.145 0,82 Depreciação do ativo fixo 666 52 - 614 0,44 Baixas de estoque 603 49 - 554 0,40 Redução no bombeamento por pressão na América do Norte 587 133 - 454 0,33 Deterioração de ativos de direito de uso 311 67 - 244 0,18 Custos associados à saída de algumas atividades 205 (25 ) - 230 0,17 Deterioração de dados sísmicos multicliente 156 2 - 154 0,11 Recompra de títulos 40 2 - 38 0,03 Ganho de corte benefícios pós-aposentadoria (69 ) (16 ) - (53 ) (0,04 ) Outros 140 13 - 127 0,09 Subsídio de avaliação - (164 ) - 164 0,12 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 531 US$ 97 US$ 14 US$ 420 US$ 0,30 * A soma não bate devido ao arredondamento. *T

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Primeiro trimestre de 2020Antes dos impostosImpostosParticipaçõesminoritáriasLíquidoEPS diluídoPrejuízo líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ (8.089 ) US$ (721 ) US$ 8 US$ (7.376 ) US$ (5,32 ) Fundo de comércio 3.070 - - 3.070 2,21 Prejuízo com ativos intangíveis 3.321 815 - 2.506 1,81 Investimentos em soluções de desempenho de ativos 1.264 (4 ) - 1.268 0,91 Redução no bombeamento por pressão na América do Norte 587 133 - 454 0,33 Redução da força de trabalho 202 7 - 195 0,14 Outros 79 9 - 70 0,05 Subsídio de avaliação - (164 ) - 164 0,12 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 434 US$ 75 US$ 8 US$ 351 US$ 0,25 *T

Não houve encargos ou créditos durante os seis primeiros meses de 2019.

Segmentos

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em30 de junho de 202031 de março de 202030 de junho de 2019ReceitaLucro (prejuízo) antesImpostos Receita Lucro (Prejuízo) antes dos impostos Receita Lucro antes dos impostos Caracterização de ReservatóriosUS$ 1.052 US$ 185 US$ 1.311 US$ 184 US$ 1.558 US$ 317 Perfuração1.731 165 2.289 285 2.420 301 Produção1.615 25 2.703 212 3.077 235 Cameron1.015 80 1.254 121 1.328 165 Eliminações e outros(57)(59) (102 ) (26 ) (114 ) (50 ) Receita operacional por segmento, antes dos impostos396 776 968 Corporativos e outros(169) (228 ) (238 ) Renda de juros(1)7 15 9 Despesa com juros(1)(137) (129 ) (146 ) Encargos e créditos(2)(3.724) (8.523 ) - US$ 5.356 US$ (3.627) US$ 7.455 US$ (8.089 ) US$ 8.269 US$ 593 *T

-0- *T (em milhões)Seis meses concluídos30 de junho de 202030 de junho de 2019ReceitaLucro (prejuízo) antes dos impostos Receita Renda Antes Impostos Caracterização de ReservatóriosUS$ 2.363 US$ 369 US$ 3.017 US$ 598 Perfuração4.020 450 4.806 608 Produção4.318 237 5.967 453 Cameron2.270 201 2.586 313 Eliminações e outros(160)(85) (227 ) (96 ) Lucro operacional antes dos impostos1.172 1.876 Corporativos e outros(397) (511 ) Renda de juros(1)22 18 Despesa com juros(1)(266) (282 ) Encargos e créditos(2)(12.247) - US$ 12.811 US$ (11.716) US$ 16.149 US$ 1.101 *T

-0- *T (1) Exclui juros incluídos nos resultados do segmento. (2) Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes. *T

Os valores de períodos anteriores foram reclassificados de acordo com o demonstrativo do período atual.

Informações complementares

-0- *T 1) Qual é a orientação para investimento de capital para o ano inteiro de 2020? O investimento de capital (composto por investimentos em capex, multiclientes e APS) para todo o ano de 2020 deverá ser de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, o que é mais de 45% inferior a 2019. O capex deverá reduzir para aproximadamente US$ 1,1 bilhão em 2020, em comparação com US$ 1,7 bilhão em 2019. Os investimentos da APS não excederão US$ 300 milhões em 2020, em comparação com US$ 781 milhões em 2019. 2) Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o segundo trimestre de 2020? O fluxo de caixa operacional no primeiro trimestre de 2020 foi de US$ 803 milhões. O fluxo de caixa livre para o segundo trimestre de 2020 foi de US$ 465 milhões, apesar de fazer US$ 370 milhões em indenizações durante o trimestre. 3) O que foi incluído em "Juros e outras receitas, líquido" para o segundo trimestre de 2020? "Juros e outras receitas" para o segundo trimestre de 2020 foi de US$ 33 milhões. Esse valor foi composto por ganhos com investimentos de método de equivalência patrimonial de US$ 26 milhões e renda de juros de US$ 7 milhões. 4) Como as receitas de juros e as despesas com juros mudaram durante o segundo trimestre de 2020? A renda de juros de US$ 7 milhões do terceiro trimestre de 2020 diminuiu US$ 8 milhões sequencialmente. As despesas com juros de US$ 144 milhões subiram US$ 8 milhões sequencialmente. 5) Qual é a diferença entre o lucro consolidado (perda) antes dos impostos e o lucro operacional do segmento antes dos impostos da Schlumberger? A diferença consiste, principalmente, de itens corporativos, encargos e créditos e renda de juros e despesa com juros não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração com base em ações, despesa com amortização associada a alguns ativos intangíveis, algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 6) Qual foi a taxa efetiva de imposto (ETR) para o segundo trimestre de 2020 e qual é a orientação para a ETR no futuro? A ETR para o segundo trimestre de 2020 calculada de acordo com GAAP foi de 5,5%, em comparação com 8,9% para o primeiro trimestre de 2020. Excluindo encargos e créditos, o ETR para o segundo trimestre de 2020 foi de 22,6% em comparação com 17,2% no primeiro trimestre de 2020. Espera-se que o ETR, excluindo cobranças e créditos, permaneça na década de 20 para o restante de 2020. 7) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de junho de 2020 e qual foi a sua alteração a partir do fim do trimestre anterior? Havia 1,388 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de junho de 2020 e 31 de março de 2020. *T

-0- *T (em milhões)Ações em circulação em 31 de março de 2020 1.388 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários - Aquisição de ações restritas - Programa de recompra de ações - Ações em circulação em 30 de junho de 2020 1.388 *T

-0- *T 8) Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2020? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos? O número médio ponderado de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2020 foi de 1,388 bilhão e de 1,387 bilhão durante o primeiro trimestre de 2020. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos. *T

-0- *T (em milhões)Segundo trimestre de2020Primeiro trimestre de2020Média ponderada de ações em circulação1.388 1.387 Exercício presumido de opções de compra de ações- - Ações restritas não adquiridas15 16 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.403 1.403 *T

-0- *T 9) Qual era o saldo não amortizado do investimento da Schlumberger em projetos de APS em 30 de junho de 2020? O saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger nos projetos APS foi de aproximadamente US$ 1,8 bilhão em 30 de junho de 2020 e US$ 2,5 bilhões a 31 de março de 2020. Esses valores foram incluídos em Outros ativos no Balanço patrimonial consolidado condensado da Schlumberger. 10) Quais são os componentes das despesas de depreciação e amortização no segundo trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2020? Os componentes das despesas de depreciação e amortização no segundo trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2020 foram os seguintes: *T

-0- *T (em milhões)Segundo trimestre de2020Primeiro trimestre de2020Depreciação do imobilizadoUS$ 417 US$ 449 Amortização de ativos intangíveis80 133 Amortização do investimento APS58 163 Amortização de custos de dados sísmicos multicliente capitalizados49 47 US$ 604 US$ 792 *T

-0- *T 11) Qual foi o valor de vendas multicliente WesternGeco no segundo trimestre de 2020? As vendas multicliente, incluindo as taxas de transferência foram de US$ 71 milhões no segundo trimestre de 2020 e US$ 88 milhões no primeiro trimestre de 2020. 12) Qual era a pendência da WesternGeco ao final do segundo trimestre de 2020? A pendência da WesternGeco que é baseada nos contratos assinados com os clientes era de US$ 248 milhões no final do segundo trimestre de 2020. Era de US$ 282 milhões ao final do primeiro trimestre de 2020. 13) Qual foi o índice book-to-bill das empresas de ciclo longo da Cameron? Quais foram os pedidos e os pedidos pendentes dos negócios Drilling Systems e OneSubsea da Cameron? O índice book-to-bill das empresas de ciclo longo da Cameron foi de 0,7. Os pedidos e pedidos pendentes da Drilling Systems e OneSubsea foram conforme descrito abaixo: *T

-0- *T (em milhões)PedidosSegundo trimestre de2020Primeiro trimestre de2020OneSubseaUS$ 277 US$ 371 Drilling SystemsUS$ 95 US$ 317 Pedidos pendentes (no final do período)OneSubseaUS$ 2.139 US$ 2.241 Drilling SystemsUS$ 457 US$ 526 *T

-0- *T 14) Quais são os componentes dos US$ 3,7 bilhões de encargos registrados durante o primeiro trimestre de 2020? Os componentes do encargo antes dos impostos de US$ 3,7 bilhões são os seguintes (em milhões): *T

-0- *T Indenizações trabalhistas (a) US$ 1.021 Investimentos APS (b) 730 Depreciação do ativo fixo(c) 666 Baixas de estoque(d) 603 Deterioração de ativos de direito de uso(e) 311 Custos associados à saída de algumas atividades 205 Deterioração de dados sísmicos multicliente 156 Recompra de títulos 40 Ganho de corte benefícios pós-aposentadoria (69 ) Outros(f) 61 US$ 3.724 *T

-0- *T (a) A indenização está associada à redução da força de trabalho da Schlumberger em mais de 21.000 funcionários. Espera-se que a grande maioria desses custos seja paga durante o segundo trimestre de 2020. (b) Relaciona-se ao valor contábil de certos projetos de APS na América Latina. (c) Consiste em equipamentos que não serão mais utilizados e nas instalações da Schlumberger. (d) Representa a redução do estoque para o seu valor realizável líquido. (e) Relaciona-se a ativos sob arrendamentos operacionais associados a instalações arrendadas A Schlumberger está saindo e excedendo o equipamento. (f) Inclui um aumento de US$ 42 milhões na provisão para devedores duvidosos. *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 85.000 pessoas, que representavam mais de 170 nacionalidades ao final do primeiro trimestre de 2020, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho sustentável do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,92 bilhões em 2019. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

*Marca da Schlumberger ou das empresas Schlumberger.

Observações

A Schlumberger realizará uma teleconferência para discutir o comunicado à imprensa e o panorama comercial na sexta-feira, 24 de julho de 2020. A chamada está programada para começar às 8h30m. horário da zona leste dos EUA (ET). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, cerca de dez minutos antes do horário de início agendado para a conferência e forneça o código de acesso 4013483. Na conclusão da teleconferência, uma repetição de áudio estará disponível até 24 de agosto de 2020, discando +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte e fornecendo o acesso código 7688409. A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma gravação do webcast também estará disponível no mesmo site até 24 de agosto de 2020.

Este comunicado sobre os lucros do segundo trimestre de 2020, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" de acordo com o significado das leis federais sobre valores mobiliários, que incluem declarações que não são fatos históricos, como nossas previsões ou expectativas com relação ao panorama do negócio; crescimento da Schlumberger como um todo e cada um dos seus segmentos (e produtos e áreas geográficas específicas dentro de cada linha de produto); procura de petróleo e gás natural e o crescimento da produção; os preços do petróleo e do gás natural; precificação; resposta da Schlumberger e preparação para a pandemia da COVID-19; acesso a matérias-primas; melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; despesas de capital da Schlumberger e da indústria de petróleo e gás; as estratégias de negócios dos clientes da Schlumberger e da Schlumberger; Estratégia digital da Schlumberger; Os esforços de reestruturação da Schlumberger e os encargos registrados como resultado de tais esforços; nossa taxa efetiva de imposto; Os projetos de APS da Schlumberger, joint ventures e alianças; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; e resultados futuros das operações. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outras, mudanças nas condições econômicas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores da Schlumberger, particularmente durante períodos prolongados de preços baixos para petróleo e gás natural; incapacidade da Schlumberger de monetizar suficientemente ativos; a extensão de cobranças futuras; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; risco em moeda estrangeira; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis das pandemias da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na cadeia de suprimentos da Schlumberger; quedas de produção; a incapacidade da Schlumberger de reconhecer os benefícios pretendidos de suas estratégias e iniciativas de negócios, como energia digital ou nova; mudanças nos regulamentos governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionados à exploração offshore de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos, serviços de fraturamento hidráulico e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; a competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de resultados do segundo trimestre de 2020 e nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidos à Securities and Exchange Commission. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações nesta divulgação de resultados do segundo trimestre de 2020 são feitas em 24 de julho de 2020 e a Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200725005008/pt/

Simon Farrant - Vice-presidente de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited Joy V. Domingo - Diretor de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited Escritório +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.