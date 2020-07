Morre aos 73 anos Peter Green, guitarrista de Fleetwood Mac

Peter Green, influente guitarrista de blues co-fundador do grupo britânico Fleetwood Mac, morreu aos 73 anos, anunciaram os representantes legais de sua família neste sábado.

"É com muita tristeza que a família de Peter Green anuncia sua morte esta semana, quando ele dormia profundamente", disse um comunicado do escritório de advocacia Swan Turton.

"Outra declaração será divulgada nos próximos dias", acrescentou. O virtuoso guitarrista de blues e rock fundou o Fleetwood Mac com o percussionista Mick Fleetwood em Londres em 1967.

Ele compôs músicas como "Albatross" e "Oh Well", que ajudaram a definir o som original do grupo e o lançaram à fama mundial.

Green também compôs "Black Magic Woman", que ficou mundialmente famosa quando foi apresentada por Carlos Santana em 1970.

No mesmo ano, problemas mentais e abuso de drogas o forçaram a deixar o grupo e ele recebeu fortes tratamentos psiquiátricos.

Green, que nasceu no bairro de Bethnal Green, em Londres, de uma família judia, foi incluído no Hall da Fama do Rock & Roll em 1998, com o restante do grupo.