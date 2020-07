Governador da Lombardia é acusado de irregularidades na compra de insumos médicos

Attilio Fontana, governador do Estado da Lombardia, na Itália, está sendo investigado por promotores de Milão sobre possível compra irregular de 75 mil insumos médicos para o combate contra o novo coronavírus. De acordo com reportagem da televisão italiana, o contrato, que vale mais de 600 mil euros, foi firmado com uma empresa cujo proprietário é irmão de sua mulher.



Em post nas redes sociais, Fontana, que faz parte do partido de direita Lega Nord, do ex-primeiro-ministro Matteo Salvini, se defendeu das acusações e disse que o Estado não pagou por nenhum dos insumos, afirmando que foram doados pela empresa. A região da Lombardia foi uma das mais afetadas pela pandemia e o governador reiterou que as doações foram necessárias para manter os hospitais abastecidos.