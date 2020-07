Rio de Janeiro cancela tradicional festa de Réveillon

A tradicional festa de fim de ano na cidade do Rio de Janeiro, com milhões de pessoas reunidas na praia de Copacabana para presenciar o show de fogos de artifício, foi cancelada, devido à pandemia de coronavírus - informou a prefeitura do Rio.

"Esse modelo tradicional [de Réveillon] que conhecemos e que praticamos na cidade há anos, assim como o carnaval, não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina", explicou a agência de turismo da cidade, Riotur, acrescentando que também avalia o cancelamento do Carnaval.

"Nos próximos dias, a Riotur apresentará ao prefeito Marcelo Crivella diferentes formatos possíveis para o evento da virada, sem presença direta de público, em um modelo virtual, onde poderemos atingir o público pela TV e pelas plataformas digitais", diz a nota.

Com relação ao Carnaval, a Riotur aguarda, a próxima assembleia da Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA), que definirá o rumo dos desfiles e comunicará à prefeitura do Rio.

Várias dessas escolas já se pronunciaram este mês sobre o adiamento desses luxuosos desfiles.

Neste cenário inconclusivo, ainda não é possível falar em definição do Carnaval Rio 2021, já que o planejamento deste evento é naturalmente complexo e, no cenário atual, requer cuidados especiais.

Se for concretizada, a suspensão das celebrações privará a cidade de duas das suas principais fontes de recursos financeiros.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes por coronavírus do Brasil, depois de São Paulo, e com uma incidência de óbitos maior que a média nacional.

Das 85.238 mortes registradas até sexta-feira no país, 12.654 ocorreram no Rio de Janeiro e quase 8 mil somente na região metropolitana da capital do estado, segundo dados oficiais.

A metrópole vizinha, São Paulo, teve o adiamento do carnaval de 2021 da cidade confirmado pelo prefeito Bruno Covas, devido a pandemia do coronavírus.

Foram confirmados também o cancelamento das festas de fim de ano, da parada LGBTQ+, considerada a maior do mundo, e o adiamento de julho para novembro da tradicional Marcha para Jesus.