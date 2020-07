Turquia denuncia 'hostilidade' da Grécia após reconversão da Santa Sofia

O governo turco denunciou, neste sábado (25), "a hostilidade da Grécia para com o Islã e a Turquia", um dia após duras reações em Atenas antes da reconversão da ex-basílica de Santa Sofia, em Istambul, em mesquita.

Na cidade turca, milhares de muçulmanos participaram, na sexta-feira (24), da primeira oração neste alto lugar da ortodoxia, reconvertido em mesquita, na presença do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Ontem, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que "o que está acontecendo hoje em Constantinopla (Istambul) não é uma manifestação de força, mas, pelo contrário, um sinal de fraqueza". Ele acusou a Turquia de "insultar o patrimônio do século XXI".

"As reações à conversão da Hagia Sophia em uma mesquita revelaram, mais uma vez, a hostilidade da Grécia para com o Islã e a Turquia", declarou o porta-voz do Ministério turco das Relações Exteriores, Hami Aksoy.

Ele também "condenou firmemente" o fato de a bandeira turca ter sido queimada em Tessalônica, segunda cidade da Grécia, e acusou o governo e o Parlamento gregos de "provocarem o público com declarações hostis".

"As crianças mimadas da Europa, que não podem aceitar nossa reverência à Hagia Sophia novamente, estão delirando", acrescentou ele, em um comunicado.

Dezenas de pessoas "de luto", com bandeiras gregas e imagens da Virgem, concentraram-se na sexta-feira à noite em Atenas e em Tessalônica, para orar e protestar contra a reconversão da mesquita Hagia Sophia, construída pelos bizantinos no século VI e registrada no patrimônio mundial da humanidade.

Convertida em mesquita após a captura de Constantinopla, a Santa Sofia foi transformada em museu, em 1934, pelo primeiro presidente da República Turca, Mustafa Kemal Atatürk, interessado em "oferecê-la à humanidade".

A casa natal de Atatürk em Tessalônica foi fechada ontem pelo consulado turco, oficialmente para limpeza, até segunda-feira.

Grécia e Turquia, países vizinhos e membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mantêm historicamente tensas relações bilaterais.