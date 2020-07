Pesquisadora é presa nos EUA acusada de esconder ligação com exército da China

Uma pesquisadora chinesa foi presa por autoridades americanas na sexta-feira, 25, acusada de esconder sua ligação com as forças armadas da China em seu pedido de visto de trabalho. Juan Tang, 37, está detida na Califórnia e será indiciada por fraude na próxima segunda-feira, em mais um capítulo das tensões geopolíticas entre os governos de Washington e Pequim.



Juan foi um de quatro cidadãos chineses acusados de espionagem pelo Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos na última quinta-feira, 23, ao esconderem suas ligações com o exército chinês. De acordo com a pasta, a pesquisadora omitiu sua ligação com as forças armadas ao pedir o visto, em outubro do ano passado, para trabalhar em uma universidade americana, e em depoimento ao FBI, meses depois.



Os agentes federais revisaram fotos de Juan em publicações chinesas, vestindo uniforme militar, para confirmar a acusação. O DoJ acredita que Juan estava planejando pedir proteção ao consulado da China em São Francisco com a deterioração na relação das relações diplomáticas entre os dois países.