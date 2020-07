UE pede diversificação de fornecedores de 5G em meio à pressão

A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE) alertou nesta sexta-feira, 24, para a necessidade de diversificação de fornecedores de rede 5G. O pronunciamento vem em meio à pressão dos Estados Unidos para que países não comprem equipamentos da gigante chinesa Huawei, líder no setor, para implantação do serviço, alegando questões de segurança nacional.



Os americanos alegam que a Huawei utiliza seus equipamentos para fins de espionagem. O Reino Unido cedeu à pressão e já descartou fechar um negócio com a companhia da nação asiática, enquanto o Brasil ainda não se pronunciou sobre o tema.



Por meio de nota, o órgão europeu destaca que os membros do bloco iniciaram um processo para revisar e fortalecer as medidas de segurança aplicáveis às redes 5G, para além da busca de fornecedores. "Nossa prioridade e responsabilidade comum é garantir que essas redes sejam seguras", completa o documento.