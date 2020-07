Jornalistas de site independente húngaro deixam seus cargos após demissão de editor

Jornalistas do principal site de notícias independente da Hungria deixaram seus cargos nesta sexta-feira, em protesto contra a demissão de seu editor-chefe, que estava sob pressão, segundo os funcionários, de pessoas ligadas ao governo de Viktor Orban.

Szabolcs Dull, editor-chefe do Index.hu, foi afastado esta semana do site de notícias mais acessado do país, um veículo excepcionalmente crítico em relação ao poder, em um cenário onde a diversidade de opiniões se reduziu nos últimos anos.

Em comunicado divulgado hoje, a redação do Index anuncia que outros três editores "tomaram a iniciativa de abandonar suas funções, assim como mais de 70 jornalistas", o que representa a grande maioria dos 90 funcionários da redação.

Os funcionários classificaram a demissão de Dull como uma "ingerência". Ele foi afastado após protestar, no mês passado, contra um projeto de reforma do site apresentado por seu proprietário, e disse que sua independência estava ameaçada por "pressões externas". A direção do site explicou anteontem que Dull foi demitido por ter divulgado à imprensa documentos internos.

Em março passado, teve início o temor envolvendo o futuro do Index, após a compra de uma participação de 50% na agência de publicidade do site pelo poderoso empresário Miklos Vaszily, ligado ao governo.

O Index.hu faz parte de um grupo de sites que reivindicam a independência editorial na Hungria. O país aparece em 89º lugar, de um total de 180 países, na classificação mundial da liberdade de imprensa feita pela ONG Repórteres sem Fronteiras. Quando Orban chegou ao poder, em 2010, a Hungria ocupava o 23º lugar no ranking.