Comunicado do Business Wire :Likee

Os usuários do Likee, o popular aplicativo de vídeos curtos, têm ainda mais motivos para cantar e dançar graças ao anúncio, hoje, de uma parceria com a Believe Digital - um dos maiores prestadores de serviços de música do mundo. Assinada no dia 28 de junho, a nova cooperação dará aos usuários do aplicativo acesso a uma biblioteca de milhões de músicas.

Desenvolvido pela BIGO Technology e lançado em 2017, o Likee é uma plataforma global líder em Singapura para ver e criar vídeos móveis em formato curto. Ele oferece ferramentas avançadas de gravação e edição de vídeo, com mais de 2 mil efeitos especiais disponíveis. Também incentiva a conexão e a conversa entre os usuários através da visualização e interações a partir de jogos.

Reconhecido em janeiro de 2020 pela Sensor Tower como um dos aplicativos mais populares do mundo - classificado como o quarto aplicativo de mídia social mais baixado -, o Likee conquistou seu segmento de mercado nos últimos anos, competindo diretamente com seu rival, o TikTok, e obtendo um incremento de usuários ativos mensais a 131 milhões no primeiro trimestre de 2020, representando um aumento de 121,9% ano a ano.

Por sua parte, a Believe Digital é uma empresa líder mundial em música independente, operando em 44 países até o momento, e possui mais de 20 das principais gravadoras do mundo. A parceria abrangerá os principais mercados do Likee, como Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e CEI, Indonésia, Oriente Médio, Norte da África e Egito.

Para as grandes plataformas de vídeos curtos, como TikTok e Likee, a globalização é sempre alcançada através da localização. A parceria anunciada recentemente é identificada como uma mudança estratégica de ambas as partes em direção a uma situação em que todos saem ganhando, oferecendo aos clientes locais conteúdo global e vice-versa.

"Estamos muito animados com esta parceria com a Believe Digital. O Likee se dedica à sua missão 'Let You Shine'. Acredito que uma biblioteca mais diversificada de músicas ajudará a liberar ainda mais o potencial máximo da criatividade dos usuários", afirmou o vice-presidente da BIGO Technology. "Como o crescimento em popularidade do conteúdo de vídeos curtos no mundo inteiro, estamos orgulhosos de liderar o desenvolvimento de uma plataforma que não apenas entretenha os usuários, mas também reúna influencers, marcas e organizações como um ecossistema empresarial em evolução."

