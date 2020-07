Torneios de tênis na China em 2020 são cancelados devido à pandemia

Todas as competições de tênis previstas para serem disputadas na China foram canceladas até o fim do ano devido à pandemia da COVID-19, anunciaram nestas sexta-feira as associações profissionais feminina (WTA) e masculina (ATP).

Estas medidas, tomadas depois que as autoridades chinesas decidiram suspender as competições esportivas internacionais em 2020, representam um duro golpe para o tênis, que tenta se desenvolver no país mais populoso do mundo.

"Estamos muito decepcionados que nossos eventos de classe mundial não possam acontecer este ano na China", declarou o chefe da WTA, Steve Simon, em comunicado.

"Contudo, respeitamos a decisão que tomaram [as autoridades] e estamos ansiosos para voltar à China o quanto antes para a próxima temporada", completou.

Entre os torneios cancelados figura o Open WTA de Wuhan, que prometia ter um alcance simbólico na primeira cidade do mundo afetada pelo novo coronavírus, no fim do ano passado.

A mesma decisão foi tomada para o circuito masculino, com o cancelamento do Masters 1000 de Xangai e o ATP 500 de Pequim.

"Desde o início da pandemia, nossa atitude sempre foi de seguir as decisões locais", declarou o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi.

"Respeitamos a decisão do governo chinês de fazer o melhor para o país diante de uma situação global sem precedentes", concluiu.