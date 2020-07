Trump anuncia cancelamento de convenção republicana na Flórida por COVID-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (23) que vai cancelar a "grande" convenção republicana que seria celebrada em Jacksonville, na Flórida, no fim de agosto por causa da crise do novo coronavírus, que afeta fortemente este estado-chave para as eleições de novembro.

"Este momento não era o apropriado, não estava certo pelo que está ocorrendo recentemente, a alta [de casos de COVID-19] na Flórida. Não é o momento de abrigar uma grande convenção deste tipo", afirmou o presidente.

Trump explicou a jornalistas que sua principal preocupação foi a "segurança".

"Eu disse à minha equipe que é o momento de cancelar a parte de Jacksonville, Flórida, da convenção republicana", explicou.

O presidente acrescentou que é importante "ser cuidadoso" e também "dar um exemplo", embora tenha indicado que serão mantidos alguns eventos da convenção em formato online.

Também especificou que os delegados republicanos que vão nomeá-lo candidato do partido para enfrentar o democrata Joe Biden na corrida à Casa Branca vão se reunir na Carolina do Norte.

O Departamento de Saúde da Flórida reportou nesta quinta 10.249 novos casos e 173 mortes pelo novo coronavírus, um recorde diário neste estado do sudeste dos Estados Unidos, que há quase três semanas soma mais de 10.000 contágios por dia.