EUA supera os 4 milhões de casos de coronavírus

Os Estados Unidos superaram os quatro milhões de casos registrados de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins às 19:40 GMT (16h40 em Brasília).

Até agora, o país registrou 4.005.414 casos confirmados de COVID-19.

Com mais de 143.800 mortes, os Estados Unidos são de longe o país mais atingido no mundo pela pandemia em termos absolutos, à frente do Brasil e do Reino Unido.

A marca de 3 milhões de casos confirmados no país foi alcançada em 8 de julho.

Depois de melhorar no fim da primavera, os Estados Unidos registraram um avanço da epidemia com uma aceleração dos casos nas últimas semanas, principalmente no sul e no oeste do país.

Texas, Califórnia, Alabama, Idaho e Flórida registraram cifras recorde de mortes e nos últimos nove dias foram reportados mais de 60.000 novos casos diários.

Os modelos epidemiológicos preveem em média que um pico nacional será alcançado nas próximas quatro semanas, segundo a Universidade de Massachusetts, que gerencia as projeções de cerca de 20 centros de pesquisa.