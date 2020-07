Os Estados Unidos superaram os quatro milhões de casos registrados de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins às 19:40 GMT (16h40 em Brasília).

Até agora, o país registrou 4.005.414 casos confirmados de COVID-19.

Com mais de 143.800 mortes, os Estados Unidos são de longe os mais atingidos no mundo em termos absolutos, à frente do Brasil e do Reino Unido.