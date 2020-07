Os preços do petróleo perderam terreno nesta quinta-feira após abrirem em alta, em um mercado atingido pelas preocupações com a reativação da demanda e pelas tensões entre os Estados Unidos e a China.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro terminou em US$ 43,31 em Londres, queda de 2,2% no fechamento de quarta-feira.

Em Nova York, o barril de WTI para a mesma entrega perdeu 2,0%, fechando a US$ 41,07.