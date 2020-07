BCE/Lagarde diz que realocação de empregos e setores levará tempo

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou nesta quinta-feira, 23, que a realocação de empregos e setores no pós-pandemia "levará tempo" e que a economia passará por uma transformação para refletir a realidade que vai se impor com o fim da covid-19.



Em seu blog no site do BCE, Lagarde defendeu a atuação das autoridades monetária e fiscais da zona do euro no combate à crise, salientando a expansão de gastos sem precedentes. Nesta semana, a cúpula da União Europeia pactuou oferta de 750 bilhões de euros em repasses e empréstimos aos países membros.



Lagarde ainda ressaltou a importância da unidade europeia para o enfrentamento de novos desafios. "A Europa é uma comunidade construída com base na interdependência, e trabalhar em conjunto é de longe o melhor remédio para curar os sintomas econômicos da covid-19. Agora devemos levar adiante o momento positivo que construímos e moldar ainda mais a recuperação", destacou, em seu texto. "A Europa demonstrou capacidade de se adaptar a situações inesperadas", completou.