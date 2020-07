Comunicado do Business Wire :Energy Impact Partners

A Energy Impact Partners (EIP), uma plataforma global de investimentos que lidera a transição a um futuro de energia sustentável, anunciou que a Microsoft Corp. fará parte da rede mundial de parcerias da EIP através do seu recém-formado Fundo de Inovação Climática de US$ 1 bilhão.

A rede de parcerias da EIP inclui mais de 30 grandes empresas industriais e de energia, que se unem à coalizão mundial da empresa em torno de uma missão compartilhada de acelerar o ritmo da inovação e escalar rapidamente a adoção de soluções climáticas cruciais. A EIP foi pioneira em um modelo de engajamento exclusivo e cooperativo que eleva percepções e melhores práticas, investe em negócios transformadores e apoia o crescimento de startups de tecnologia limpa, facilitando parcerias industriais dedicadas entre seu portfólio e a base de investidores.

"Para imaginar de novo um futuro de energia sustentável nesta década crítica à ação, é essencial que a indústria e os inovadores trabalhem juntos. Estamos felizes em receber a Microsoft em nossa plataforma global de inovação. Sua experiência e conhecimento só fortalecerão a alavancagem de nossa notável coalizão nesta causa comum", disse Hans Kobler, Fundador e Sócio-Gerente da EIP.

O Fundo de Inovação Climática, lançado em janeiro como parte do compromisso mais amplo e contínuo da Microsoft com um futuro de emissões de carbono negativo, foi criado para acelerar o desenvolvimento mundial de tecnologias de redução, captura e remoção de emissões de carbono. Nos próximos quatro anos, a Microsoft se comprometeu a investir US$ 1 bilhão em soluções climáticas que precisam de capital para expandir no mercado e investimentos que irão acelerar as soluções climáticas existentes e criar novas tecnologias. Com sua presença mundial em nuvem, a Microsoft conta com sistemas de energia em todo o mundo. Investimentos em resiliência de rede, energia de backup, eficiência energética e gestão de carga podem fornecer percepções e soluções para suas próprias operações. Até 2030, a Microsoft prometeu ser negativa em emissões de carbono. Saiba mais sobre as metas de emissões de carbono da empresa em Microsoft sobre os Problemas.

"A Microsoft e a EIP sabem que para fazer rapidamente mudanças tecnológicas e lidar com as mudanças climáticas, precisamos investir em acelerar a inovação, compartilhar aprendizagens entre parcerias e cooperar. A plataforma EIP cria um ecossistema de inovação no qual empresas e investidores do portfólio trabalham juntos para solucionar os principais desafios de descarbonização e digitalização dos setores de energia e transporte", declarou Brandon Middaugh, Diretor do Fundo de Inovação Climática da Microsoft. Middaugh também participará do Comitê Consultivo da ESIP ESG.

A Energy Impact Partners (EIP) é uma plataforma global de investimentos que lidera a transição a um futuro de energia sustentável. A EIP reúne empreendedores e as empresas industriais e de energia mais avançadas do mundo para promover a inovação. Com mais de US$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão, a EIP investe mundialmente em empreendimentos, crescimento, crédito e infraestrutura - e possui uma equipe de mais de 45 profissionais em seus escritórios em Nova York, San Francisco, Palm Beach, Londres, Colônia e em breve Oslo. Para mais informação sobre a EIP, acesse www.energyimpactpartners.com.

