Taylor Swift anuncia novo álbum

A cantora americana Taylor Swift anunciou, nesta quinta-feira (23), o lançamento surpresa do álbum "Folklore", seu oitavo trabalho em estúdio.

O álbum, que estará à venda a partir da meia-noite de hoje, incluirá 16 músicas, e a edição física "deluxe", mais uma, "The Lakes", revelou a artista em sua conta no Instagram.

"A maioria das coisas que planejei neste verão não aconteceu, mas há algo que eu não previa e que se tornou realidade", disse a artista de 30 anos, referindo-se à sua nova criação.

Embora Swift não tenha lançado nenhum teaser para o álbum, parece um som menos pop, a julgar por sua colaboração com o grupo folk Bon Iver, coautor de algumas das músicas, em uma das quais ele toca.

A cantora, cuja carreira começou no country e depois caminhou para o pop, também trabalhou com Aaron Dessner, cofundador e multi-instrumentista da banda de rock indie The National.

Dessner, que criou o grupo de rock folk Big Red Machine em parceria com Justin Vernon (fundador do Bon Iver) em 2016, coescreveu, ou produziu 11 das 16 músicas do "folklore".

Swift compôs, ou coautora, todas as músicas do álbum, como já fez na maioria de seus trabalhos anteriores.

"Antes deste ano, eu provavelmente teria pensado demais no momento 'perfeito' para lançar essa música", afirmou ela no Instagram.

"Mas a época em que vivemos me lembra, todo tempo, que nada é certo", completou.

"Meu instinto me diz que, se você faz algo que ama, deve oferecê-lo ao mundo", acrescentou.

O último álbum de Taylor Swift, "Lover", foi lançado no final de agosto de 2019.

Seus últimos seis discos alcançaram o topo das vendas nos Estados Unidos.