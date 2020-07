Economia sul-coreana registra pior queda do PIB desde 1998

A economia sul-coreana registrou uma contração de 2,9% de seu Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, devido à crise causada pela pandemia da COVID-19 - anunciaram as autoridades.

Este é a queda trimestral mais significativa desde o quarto trimestre de 1998, quando o PIB se contraiu 3,8%, devido à crise financeira asiática.

Em relação ao primeiro trimestre de 2020, a queda do PIB no segundo trimestre foi de 3,3%.

A Coreia do Sul conseguiu controlar a evolução da pandemia por meio de uma intensa política de testes sem confinar a população.

Isso não impediu, porém, que sua economia, altamente orientada para a exportação, sofresse o impacto da pandemia no restante do mundo.

As exportações caíram 13,6% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2019, disseram as autoridades.

É a queda mais acentuada desde 1974, o ano do choque do petróleo.