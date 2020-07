África do Sul registra recorde de 572 mortes por COVID-19 em 24 horas

Mais de 570 pessoas morreram de coronavírus nas últimas 24 horas na África do Sul, um novo recorde em um dia, que elevou o total de óbitos no país a 5.940, informou nesta quarta-feira (22) o ministério da Saúde.

"Infelizmente, registramos 572 novas mortes relacionadas com a COVID-19. Isto eleva o total acumulado a 5.940", declarou o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, em coletiva de imprensa.

A África do Sul é um dos países mais afetados pela pandemia no mundo e o mais castigado na África, com 394.948 casos confirmados de contágios.

Quase metade das mortes ocorreram na província do Cabo Ocidental e a maioria dos casos positivos estão na de Gauteng, onde ficam Johannesburgo e a capital, Pretória.

O índice de mortalidade continua baixo, em torno de 1,5% na quarta-feira, e quase 60% das pessoas infectadas no país se curaram.