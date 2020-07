Mais de 15 milhões de casos de coronavírus no mundo

Mais de 15 milhões de casos do novo coronavírus foram detectados em todo o mundo, dos quais um milhão em menos de cinco dias, segundo uma contagem feita pela AFP com base em fontes oficiais nesta quarta-feira às 13H00.

Pelo menos 15.007.291 casos, dos quais 617.603 terminaram em óbito, foram contabilizados, principalmente nos Estados Unidos, com 3.915.780 casos (142.312 mortes) e na América Latina e no Caribe, com 3.956.997 casos e 167.377 mortes.

Em sete dias, houve mais de 1,6 milhão de novas infecções no mundo.

O número de contágio reflete apenas parcialmente o número real, pois muitos países usam apenas os testes para rastrear o vírus ou não têm recursos suficientes para realizar grandes campanhas de detecção.

Nos Estados Unidos, os casos de COVID-19 podem ser de duas a 13 vezes maiores do que os números oficiais, estimou o CDC na terça-feira.

A América Latina e o Caribe, a segunda região mais afetada do mundo em número de casos (3.956.997, com 167.377 mortes) ainda enfrentam uma grande expansão do coronavírus, e teve mais de 460.000 novas infecções em uma semana.

Vários países ou territórios registraram números recorde nos últimos dias, como a Austrália, com 502 novos infectados, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, elevando o total de casos a quase 13.000 casos no continente insular.

Hong Kong registrou 113 novos casos no dia, também um recorde.

Na África, onde a OMS também está preocupada com a aceleração da pandemia, foi ultrapassada a marca de 15.000 mortes (15.765 dos 753.124 casos detectados).

O Oriente Médio passou um milhão de casos (1.044.925 infecções confirmadas, com 23.929 mortes).

A Europa registrou 2.993.801 casos e 206.430 mortes.

A Oceania continua sendo o continente menos afetado (14.523 casos, dos quais 157 mortes ocorreram), no entanto, o número de novas infecções aumentou consideravelmente, com 2.224 casos confirmados na semana passada e 1.481 na semana anterior, ou seja, um aumento que está se aproximando de 50%.