Comunicado do Business Wire :The LLPA

A LLPA anunciou que ganhou o prêmio Partner of the Year Microsoft Learning 2020. A empresa foi homenageada entre um campo global dos principais parceiros da Microsoft por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes com base na tecnologia Microsoft.

"Causamos impacto ao oferecer a mais de 100.000 pessoas a oportunidade de levar suas habilidades do Azure ao próximo nível. Com os nossos 32 principais membros de aprendizagem, colocamos o poder da nuvem da Microsoft em centenas e milhares de mãos profissionais individuais e apoiamos de perto empresas, enquanto embarcam ou se apressam em sua jornada para transformar digitalmente e se preparar para o futuro." Este prêmio é um verdadeiro reflexo do trabalho árduo ao qual a nossa empresa se dedicou, em estreita colaboração com a Microsoft, para ajudar nossos clientes e parceiros a obter resultados comerciais bem-sucedidos", disse Patrick Kersten, presidente do conselho, LLPA.

O prêmio Microsoft Partner of the Year Awards reconhecer os parceiros da Microsoft que desenvolveram e produziram soluções excepcionais com base nos produtos Microsoft durante o ano passado. Os prêmios foram classificados em várias categorias, com os homenageados escolhidos entre um conjunto de mais de 3.300 indicações enviadas de mais de 100 países do mundo inteiro. A LLPA foi reconhecida por oferecer soluções e serviços excelentes em aprendizagem no mundo inteiro.

"É uma honra reconhecer os vencedores e finalistas do Prêmio Microsoft Partner of the Year 2020", disse Gavriella Schuster, vice-presidente corporativa, One Commercial Partner, Microsoft. "Esses parceiros vão além ao oferecer soluções oportunas que solucionam os desafios complexos que as empresas do mundo inteiro enfrentam - desde a comunicação e colaboração virtual até ajudar os clientes a perceber todo o seu potencial com os serviços em nuvem do Azure e além. Tenho orgulho de homenagear e parabenizar cada vencedor e finalista."

Sobre a LLPA

Nascida nos Países Baixos em 2013, a Leading Learning Partners Association é uma associação de membros altamente seletiva, com presença em mais de 52 países, que existe para criar uma poderosa rede de membros com liderança em aprendizagem, estrategicamente conectados de todas as partes do mundo. Os membros da LLPA oferecem uma grande variedade de soluções de treinamento, serviços de tecnologia e consultoria e estão unidos pelo conhecimento de que sua experiência e capacidade são essenciais para oferecer as melhores soluções aos nossos fornecedores e clientes do mundo inteiro.

Nossa missão é ser a empresa global de serviços de habilidades em nuvem, dedicada a oferecer as ferramentas certas, recursos e serviços de aprendizagem no momento certo para garantir que as habilidades em nuvem sejam acessíveis a qualquer pessoa e a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo. Por isso, estamos contribuindo com a missão da Microsoft de capacitar todas as pessoas e empresas do planeta a alcançar mais.

