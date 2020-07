Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Hoje, o Project Management Institute (PMI), a associação líder mundial para a profissão de gerenciamento de projetos, lançou a nova Virtual Experience Series para apresentar profissionais de todos os setores a vozes globais inovadoras e energizá-los para dar vida a grandes ideias.

Esta nova série inovadora, aberta ao público, conecta os participantes a inovadores globais, vozes inspiradoras e líderes de projetos que oferecerão 40 sessões cheias de energia para ajudar aqueles que desejam melhorar sua carreira ou mudar para uma nova. Durante a série, os participantes podem se conectar com colegas, mentores, especialistas e figuras públicas de renome para obter ideias sobre como avançar suas carreiras e projetos e abraçar o grande potencial e oportunidade à nossa frente.

Apresentadas pelo jornalista, apresentador de talk show e produtor executivo Tamron Hall, as seis experiências virtuais da série começam em 29 de julho de 2020 e continuam até 9 de dezembro de 2020. A primeira experiência ao vivo de 4,5 horas, intitulada "The Individual: My Work, My Life, My World" contará com o renomado chef e humanitário José Andrés; autora e apresentadora de podcast do The New York TimesPriya Parker; e mais de 40 especialistas do setor que irão inspirar, informar, envolver e divertir.

Durante a sessão de abertura, José Andrés discutirá como ele usa seu gerente de projeto interno para ajudar a alimentar o mundo. Em 2010, ele formou a World Central Kitchen, uma organização sem fins lucrativos especializada em fornecer ajuda alimentar após desastres naturais e humanitários. A World Central Kitchen respondeu a dezenas de desastres em todo o mundo e distribuiu dezenas de milhões de refeições. Em resposta à COVID-19, Andrés fez parceria com restaurantes, pequenas fazendas e líderes comunitários em todo o mundo para combater a insegurança alimentar.

Durante o primeiro clube do livro do PMI, Bob Safian, apresentador de podcast e ex-editor-chefe da Fast Company,conversará com Priya Parker, autor de "The Art of Gathering: How We Meet and Why it Matters". Parker compartilhará suas estratégias inspiradas para reunir equipes globais para obter resultados significativos de suas reuniões virtuais presenciais.

Cada experiência mensal contará com uma nova lista de celebridades e especialistas do setor. As próximas datas e tópicos da série incluem:

-- 29 de julho de 2020 às 9h - 13h30min EDT - The Individual: My Work, My Life, My World

-- 25 de agosto - The Community: Together We Rise

-- 9 de setembro - A Deep Dive in Organizational Agility: Adaptability, Resilience and Learning

-- 20 de outubro - The World: Our Global Impact

-- 12 de novembro - A Deep Dive in Business Analysis: Drawing a Map to the Future

-- 9 de dezembro - The Future: Forging Our Path Forward

O registro para membros do PMI é de US$ 99 para uma única experiência ou US$ 359 para toda a série. A inscrição para não membros é de US$ 149 para uma única experiência ou US$ 899 para a série de eventos. A compra de um passe em série inclui acesso gratuito sob demanda ao Simpósio de Talento e Tecnologia do PMI, realizado em junho. Cada sessão é elegível para unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) para manter sua certificação PMI.

Para mais informações sobre este evento e para se registrar, visite experience.pmi.org.

