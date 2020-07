EUA fecha consulado chinês em Houston 'em defesa da propriedade intelectual'

O consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, foi fechado "para proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos" - disse uma porta-voz do Departamento de Estado nesta quarta-feira (22), após o vigoroso protesto de Pequim contra essa decisão.

"A Convenção de Viena diz que os diplomatas de Estado devem 'respeitar as leis e as regras do país anfitrião' e 'têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse Estado'", afirmou a porta-voz Morgan Ortagus, durante visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Copenhague.

"Ordenamos o fechamento do consulado da República Popular da China em Houston para proteger a propriedade intelectual americana e a informação privada dos cidadãos", disse a porta-voz, após a chegada de Pompeo a Copenhague para uma visita oficial nesta quarta.

Esta decisão tem como pano de fundo as tensões crescentes entre os dois países em várias frentes: a polêmica lei sobre a segurança nacional em Hong Kong, as acusações de espionagem contra a China, ou a situação humanitária na região de Xinjiang (ao noroeste da China), onde vive a minoria muçulmana uigur.

"Os Estados Unidos não vão tolerar qualquer violação da nossa soberania, nem intimidação do nosso povo por parte da China, como tampouco toleramos as práticas comerciais injustas, o roubo dos empregos americanos e outros comportamentos. O presidente Trump insiste na justiça e na reciprocidade em nossas relações com a China", acrescentou a porta-voz, em uma declaração à imprensa.

A diplomacia acrescentou que, no passado, o regime comunista fez "uma espionagem em massa" nos Estados Unidos e interferiu na política doméstica, exerceu pressões sobre autoridades econômicas e "ameaçou famílias sino-americanas que moram na China".

Em viagem à Dinamarca, o secretário de Estado, Mike Pompeo, não se aprofundou nessas justificativas, mas denunciou, novamente, o "roubo de propriedade intelectual por parte do Partido Comunista chinês", tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.

"O presidente Trump disse 'chega'", afirmou Pompeo, que ameaçou impor novas sanções, sempre que Pequim não se "comportar" de acordo com os desejos de Washington.

O presidente do Comitê de Inteligência do Senado americano, o senador republicano Marco Rubio, afirmou, por sua vez, que o consulado da China em Houston é "o coração de uma vasta rede de espiões e de operações de influência do Partido Comunista chinês nos Estados Unidos".

Segundo o senador, aliado de Trump, o fechamento dessa missão diplomática já deveria, por esse motivo, ter sido decidido "há tempos".

"Os espiões têm 72 horas para sair, sob pena de serem presos", tuitou Rubio.

A China tem cinco consulados nos Estados Unidos. O de Houston (Texas) foi aberto em 1979.

Segundo jornais de Houston, os bombeiros foram ontem à noite ao consulado chinês, porque documentos estavam sendo queimados no pátio do edifício.

No Twitter, a polícia local disse que se via fumaça, mas que as forças da ordem "não receberam autorização para entrar" no edifício.

- Reação chinesa

As autoridades chinesas denunciaram a decisão, a qual classificaram de "provocação política" que prejudicará as relações diplomáticas bilaterais.

"É uma provocação política (...) que viola gravemente o direito internacional", denunciou um porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.

"A China condena esta decisão escandalosa e injustificada", disse o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, pedindo que Washington recue, em caso contrário, Pequim responderá da maneira "adequada".

Além de uma embaixada em Pequim, os Estados Unidos têm cinco consulados na China continental e uma representação em Hong Kong.

O "Global Times", jornal chinês pró-Pequim, publicou hoje uma pesquisa no Twitter para pedir aos internautas estrangeiros que escolham qual consulado americano deve ser fechado em represália.

As autoridades chinesas acusaram os Estados Unidos de "calúnias", depois que dois cidadãos do gigante asiática foram indiciados por ciberataques a empresas envolvidas na busca de uma vacina contra o novo coronavírus.

O Departamento americano de Justiça anunciou ontem a acusação contra Li Xiaoyu, de 34 anos, e Dong Jiazhi, de 33, "dois hackers chineses (que) trabalhavam com o Ministério chinês da Segurança".

Pequim refutou as acusações.

"O governo chinês é um fervoroso defensor da segurança cibernética e sempre se opôs a ataques cibernéticos", acrescentou o porta-voz, exortando Washington a "acabar com essas calúnias e difamações" contra a China.

Segundo as autoridades americanas, os dois hackers se conheceram durante seus estudos de engenharia e roubaram segredos industriais avaliados em milhares de dólares ao longo de dez anos.

Recentemente, teriam tomado como alvo empresas da Califórnia que trabalham na busca de uma vacina e de um tratamento para o novo coronavírus, de acordo com o promotor federal responsável pelo caso, William Hyslop.

Li e Dong não foram detidos e estariam na China hoje.

Nesse contexto de escalada das tensões, a China também alertou seus estudantes nos Estados Unidos, nesta quarta, sobre o risco de sofrerem "interrogatório arbitrário".

"Recentemente, as autoridades intensificaram os interrogatórios arbitrários, perseguição, confisco de bens pessoais e detenções de estudantes chineses nos Estados Unidos", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

O governo do presidente Donald Trump mantém há meses um tom muito crítico em relação às autoridades chinesas, as quais acusa de terem escondido a magnitude da propagação da COVID-19 desde o surgimento da doença no centro do país, no final de 2019.