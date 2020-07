Comunicado do Business Wire :Spotify Technology S.A.

O Spotify (NYSE: SPOT), o serviço de assinatura de streaming de áudio mais popular do mundo, e o Universal Music Group (UMG), líder mundial em entretenimento baseado em música, anunciou hoje um novo contrato de licença global e plurianual que alinha ainda mais os esforços da empresa para promover novos recursos inovadores, agregando valor aos artistas e ótimas experiências para os fãs de música.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005580/pt/

Com este novo contrato, as empresas avançam em sua parceria líder do setor, refletindo um compromisso compartilhado com o crescimento contínuo da música, experiências mais profundas de descoberta de músicas e colaboração em novas campanhas de marketing de ponta na plataforma do Spotify. Além disso, como a empresa mais inovadora da música e um dos primeiros apoiadores do Spotify, o UMG aprofundará seu papel de líder como um dos primeiros a adotar produtos futuros e fornecerá um feedback valioso à equipe de desenvolvimento do Spotify.

Daniel Ek, Presidente e CEO da Spotify, afirmou: "Desde as primeiras experiências com Marquee, até testar novas experiências como o Canvas, o Universal Music Group tem sido um parceiro importante para ajudar a moldar o desenvolvimento de nossas ferramentas de marketing. Com o anúncio de hoje, expandiremos esse nível de inovação em estágio inicial e fortaleceremos ainda mais nossa parceria e visão compartilhada para ajudar os artistas avançados em todas as etapas de suas carreiras. Sempre dissemos que o objetivo de nossa estratégia do Marketplace é aproveitar a capacidade do Spotify de conectar artistas com fãs em uma escala que não existia antes e trazer novas oportunidades para o setor. Juntos, esperamos reinvestir e criar novas ferramentas e ofertas para artistas de todo o mundo".

Sir Lucian Grainge, presidente e CEO do Universal Music Group, afirmou: "Com este acordo, a UMG e o Spotify estão mais alinhados do que nunca em nosso compromisso de garantir que todo o ecossistema musical prospere e alcance novos públicos em todo o mundo. Dado nosso compromisso com a inovação e a adoção antecipada de tecnologias musicais, e a liderança do Spotify no desenvolvimento de ferramentas de visão de futuro, nossa nova parceria fornecerá aos nossos artistas oportunidades novas e poderosas para se conectar com os fãs na crescente plataforma do Spotify. Trabalhando juntas, nossas equipes expandirão e acelerarão nossos esforços de colaboração para oferecer iniciativas focadas no artista, campanhas estratégicas de marketing e novas ofertas para fornecer novas experiências empolgantes para os fãs no mundo inteiro".

Sobre a Spotify Technology S.A.

A Spotify transformou a música sendo ouvida sempre quando lançamos em 2008. Nossa missão é liberar o potencial da criatividade humana, dando a um milhão de artistas criativos a oportunidade de viver de sua arte e a bilhões de fãs a oportunidade de aproveitar e se inspirar por estes criadores. Tudo o que fazemos é motivado pelo nosso amor por música e arquivos de áudio digital.

Descubra, gerencie e compartilhe mais de 50 milhões de faixas, incluindo mais de 1 milhão de títulos de arquivos de áudio digital, gratuitamente ou atualize para o Spotify Premium para acessar recursos exclusivos de música, incluindo melhor qualidade de som e uma experiência de audição sob demanda, offline e sem anúncios.

Hoje, somos o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, com uma comunidade de mais de 286 milhões de usuários, incluindo 130 milhões de assinantes Spotify Premium, em 92 mercados.

Utilizamos nossos sites de investidores e sites For the Record bem como outras mídias sociais listadas na guia "Recursos - Mídias sociais" do site de nossos investidores para divulgar informações materiais da empresa. Para obter mais informações, imagens ou entrar em contato com a equipe de imprensa, acesse https://newsroom.spotify.com/.

Sobre o Universal Music Group

O Universal Music Group (UMG) é líder mundial em entretenimento baseado em música, com uma ampla gama de empresas envolvidas em música gravada, publicação de música, merchandising e conteúdo audiovisual em mais de 60 países. Apresentando o catálogo mais abrangente de gravações e músicas de todos os gêneros musicais, o UMG identifica e desenvolve artistas, produz e distribui as músicas mais aclamadas pela crítica e comercialmente bem-sucedidas do mundo. Comprometida com a arte, a inovação e o empreendedorismo, o UMG promove o desenvolvimento de serviços, plataformas e modelos de negócios, a fim de ampliar as oportunidades artísticas e comerciais para nossos artistas e criar novas experiências para os fãs. O Universal Music Group é uma empresa da Vivendi.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005580/pt/

Imprensa Para Spotify: Chris Macowski cmacowski@spotify.com +1-347-429-3396

Para o Universal Music Group: Andy Fixmer andy.fixmer@umusic.com +1-310-865-0132

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.