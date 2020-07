Consulado da China em Houston é centro de espionagem, diz senador Marco Rubio

O senador norte-americano Marco Rubio (Republicano-Flórida) afirmou nesta quarta-feira, 22, em seu Twitter que o consulado da China em Houston, fechado nesta data por ordem governo dos Estados Unidos, é um "enorme centro de espionagem", e, por isso, a decisão da Casa Branca estaria "muito atrasada".



"O consulado da China em Houston não é uma instalação diplomática. É o nó central da vasta rede de operações de espiões e influência do Partido Comunista chinês nos Estados Unidos. Agora, o prédio deve fechar e os espiões têm 72 horas para sair ou serão presos", publicou ele, na rede social.



Na manhã desta quarta, o governo americano confirmou o fechamento do consulado chinês em Houston, Texas, para supostamente proteger propriedade intelectual americana e informações privadas de americanos.



A notícia já havia sido veiculada mais cedo pela China. "Os Estados Unidos não irão tolerar as violações de nossa soberania e intimidação de nosso povo pela China, da mesma forma que não temos tolerado as injustas práticas comerciais da China, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos odiosos", afirmou em comunicado o porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus.