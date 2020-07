Sismo de intensidade 7,8 provoca alerta de tsunami no Alasca

Um terremoto de magnitude 7,8 foi registrado no Alasca nesta quarta-feira (22) e provocou um alerta de tsunami em uma área de 300 quilômetros ao redor do epicentro - informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi registrado às 3h12 (horário de Brasília), a 800 quilômetros a sudoeste de Anchorage, a maior cidade do Alasca, acrescentou a mesma fonte.

As sirenes soaram, e as autoridades pediram à população que fosse buscar abrigo, indo para o interior, ou buscando lugares altos.

"Com base nos parâmetros preliminares do terremoto, perigosas ondas de tsunami são possíveis na costa a mais de 400 quilômetros do epicentro do terremoto", disse o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, que depois cancelou o alerta de tsunamis no estado.

"Para os demais litorais americanos e canadenses da América do Norte, o nível de perigo está sendo avaliado", acrescentou.

O terremoto foi sentido a centenas de quilômetros e registrou vários tremores na sequência, o mais forte deles de magnitude 5,7.

Até o momento, não há informações de vítimas.

"A cama e as cortinas iam e vinham. Foi um terremoto muito extenso", disse um morador de Homer, no Alasca, a quase 650 quilômetros do epicentro, citado pelo site de monitoramento de terremotos msc-csem.org.

Milhares de habitantes de Kodiak, a principal cidade desta ilha homônima, abandonaram as zonas baixas, relatou o sargento da polícia estadual Daniel Blizzard, em declaração ao canal 11 KTVA News.

O Alasca faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sísmica e vulcânica, que abarca a costa oeste das Américas e a costa leste da Ásia, assim como as ilhas do Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Malásia e Nova Zelândia.

Em 27 de março de 1964, um terremoto de magnitude 9,2, o mais violento já registrado, castigou a zona de Anchorage, principal cidade do Alasca.

O sismo durou vários minutos e provocou um maremoto em toda costa oeste dos Estados Unidos. Morreram mais de 250 pessoas.