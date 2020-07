Tremor de 5,1 na Venezuela foi sentido na Colômbia

Um terremoto registrado na terça-feira (21) no estado de Zulia (oeste), na fronteira com a Colômbia, foi sentido em várias áreas do oeste da Venezuela e em cidades do país vizinho, com o qual compartilha La Guajira, uma árida zona epicentro do terremoto.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor alcançou magnitude 5,1 e ocorreu a cerca de 24 quilômetros da população colombiana da Albania, perto da Guajira venezuelana.

A Fundação de Pesquisa Sismológica (Funvisis) da Venezuela informou que a magnitude era de 4,8 com um epicentro a 50 quilômetros a sudoeste de Sinamaica, na Guajira venezuelana, enquanto o Serviço Geológico da Colômbia indicava que a magnitude era 5,4.

Segundo a Funvisis, o terremoto foi registrado às 23h16 locais (00h16 em Brasília), a uma profundidade de 5,1 quilômetros.

Relatos nas redes sociais indicaram que o tremor foi sentido em várias localidades da Guajira colombiana e em boa parte da Venezuela, com intensidade especial em Maracaibo, capital de Zulia, região onde surgiu a indústria petrolífera do país, afetada por apagões e escassez de combustível.

É o segundo tremor acima da magnitude 5 registrado na Venezuela em julho. No país, de cerca de 30 milhões de habitantes, os tremores não são frequentes, e sua ocorrência causa alarme.