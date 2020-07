Após Portland, Trump ameaça enviar tropas para outras cidades americanas

Donald Trump planeja enviar forças de segurança federais para cidades governadas por democratas. A medida seria um reflexo do que vem acontecendo em Portland, onde agentes fardados, sem identificação, vêm prendendo manifestantes. Sob pretexto de conter a violência, a intervenção vem sendo denunciada como manobra eleitoral para melhorar suas chances de reeleição.



No últimos dias, diversos vídeos circulam na internet mostrando abordagens contra manifestantes em Portland, no Estado de Oregon. Os militares - mais tarde identificados como sendo das agências de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) e Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) -, em roupa de camuflagem, colocam os jovens em vans e saem em disparada. Eles não se identificam, não dizem a razão da prisão nem para onde estão levando o preso.



A ação dos agentes federais agravou os protestos na cidade, segundo o prefeito Ted Wheeler, que pediu a retirada das tropas. Na segunda-feira, 20, as manifestações romperam a madrugada e continuaram até as primeiras horas da manhã. Os protestos são frequentes desde a morte do negro George Floyd por um policial branco, em maio. Eles se concentram nos arredores da sede do Tribunal de Justiça, no centro de Portland.



Nesta segunda, um grupo de mães e avós formaram um cordão diante dos agentes, que lançaram bombas de gás para dispersar as mulheres. "As pessoas precisam saber que, em Portland, estamos lutado no meio da madrugada pelos direitos de todos", disse Allison Hyder, avó de quatro netos. A presença de agentes federais irritou a população, que acusa o presidente de adotar uma medida "fascista" e criar uma imagem de caos para recuperar sua imagem de político forte.



Ontem, Trump, prometeu enviar tropas para outras cidades governadas pelos democratas, como Chicago, Detroit e Nova York. Ontem, segundo a CNN e o jornal Chicago Tribune, já havia um contingente de 150 homens preparados para a ação. "Teremos mais forças de segurança federais. Em Portland, fizeram um trabalho fantástico", disse o presidente. "Em três dias, puseram um montão de anarquistas na prisão."



Mas as autoridades locais pediram a saída das tropas. "Regimes autoritários, e não repúblicas democráticas, reprimem protestos com agentes sem identificação", disse Jeff Merkley, senador de Oregon. "Tire as tropas da cidade", afirmou o prefeito Wheeler.



Outras cidades americanas entraram ontem em alerta, depois que Trump sugeriu enviar agentes federais para Chicago, Nova York, Filadélfia e Detroit - o que provocou uma série de ações judiciais contra o governo. A justificativa da Casa Branca é um c aumento da criminalidade, causada desde o início da onda de protestos após a morte de Floyd.



Apesar de ter caído, em relação ao que era nos anos 90, a violência urbana ainda preocupa os americanos. Nos fim de semana, 63 pessoas foram baleadas em Chicago, 12 delas morreram - um número alto para os padrões locais. "Vou fazer alguma coisa, isso eu posso afirmar", disse Trump. "Não vamos deixar isso acontecer em Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit e Baltimore. Oakland está uma bagunça. Todas (as cidades) dirigidos por democratas radicais."



O Departamento de Segurança Interna (DHS) garante que age dentro da lei. O secretário, Chad Wolf, diz que as tropas foram destacadas para proteger prédios federais - embora elas também tenham autoridade para conduzir investigações de crimes cometidos contra uma propriedade federal em todas as cidades. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.