Emitido alerta de tsunami após sismo de intensidade 7,8 no Alasca

Um terremoto de magnitude 7,8 foi registrado no Alasca nesta quarta-feira (22) e causou um alerta de tsunami em uma área de 300 quilômetros ao redor do epicentro - informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi registrado às 3h12 (horário de Brasília), a 800 quilômetros a sudoeste de Anchorage, a maior cidade do Alasca, acrescentou a mesma fonte.

"Com base nos parâmetros preliminares do terremoto, perigosas ondas de tsunami são possíveis na costa a mais de 400 quilômetros do epicentro do terremoto", disse o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico.

O alerta de tsunami estava em vigor na Península do Alasca e no sul do Alasca.

"Para os demais litorais americanos e canadenses da América do Norte, o nível de perigo está sendo avaliado", acrescentou.

O terremoto foi sentido a centenas de quilômetros.

O Alasca faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sísmica muito ativa que vai do Golfo do Alasca à península russa de Kamtchatka.