Consulado chinês em Houston é fechado para 'proteger propriedade intelectual dos EUA'

O consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, foi fechado "para proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos" - disse uma porta-voz do Departamento de Estado nesta quarta-feira (22), após o vigoroso protesto de Pequim contra essa decisão.

"A Convenção de Viena diz que os diplomatas de Estado devem 'respeitar as leis e as regras do país anfitrião' e 'têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse Estado'", afirmou a porta-voz Morgan Ortagus, durante visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Copenhague.

As autoridades chinesas denunciaram a decisão, a qual classificaram de "provocação política" que prejudicará as relações diplomáticas bilaterais.

"A China condena esta decisão escandalosa e injustificada", disse o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, pedindo que Washington recue, em caso contrário, Pequim responderá da maneira "adequada".

As autoridades chinesas acusaram os Estados Unidos de "calúnias", depois que dois cidadãos do gigante asiática foram indiciados por ciberataques a empresas envolvidas na busca de uma vacina contra o novo coronavírus.

O Departamento americano de Justiça anunciou ontem a acusação contra Li Xiaoyu, de 34 anos, e Dong Jiazhi, de 33, "dois hackers chineses (que) trabalhavam com o Ministério chinês da Segurança".

Pequim refutou as acusações.

"O governo chinês é um fervoroso defensor da segurança cibernética e sempre se opôs a ataques cibernéticos", acrescentou o porta-voz, exortando Washington a "acabar com essas calúnias e difamações" contra a China.

Segundo as autoridades americanas, os dois hackers se conheceram durante seus estudos de engenharia e roubaram segredos industriais avaliados em milhares de dólares ao longo de dez anos.

Recentemente, teriam tomado como alvo empresas da Califórnia que trabalham na busca de uma vacina e de um tratamento para o novo coronavírus, de acordo com o promotor federal responsável pelo caso, William Hyslop.

Li e Dong não foram detidos e estariam na China hoje.

O governo do presidente Donald Trump mantém há meses um tom muito crítico em relação às autoridades chinesas, as quais acusa de terem escondido a magnitude da propagação da COVID-19 desde o surgimento da doença no centro do país, no final de 2019.