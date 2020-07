Consulado chinês em Houston é fechado para 'proteger propriedade intelectual dos EUA'

O consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, foi fechado "para proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos" - disse um porta-voz do Departamento de Estado nesta quarta-feira (22), após o vigoroso protesto de Pequim contra essa decisão.

"A Convenção de Viena diz que os diplomatas de Estado devem 'respeitar as leis e as regras do país anfitrião' e 'têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse Estado'", afirmou a porta-voz Morgan Ortagus, durante visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Copenhague.