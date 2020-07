Restaurante nos EUA desaconselha clientes a usar máscaras

"Sem distanciamento social. Sem máscara de privação de oxigênio. Sem espalhador de germe sujo de látex", diz uma placa na porta de um restaurante na Califórnia, que foi repreendido pelas autoridades após alegações de que desencorajava os clientes de usar máscaras faciais.

O Apple Bistro, localizado no condado de Eldorado a 65 km a nordeste da cidade de Sacramento (oeste dos EUA), foi alertado na segunda-feira pelas autoridades de saúde após várias reclamações feitas pelos clientes, que também disseram que a equipe não usava as máscaras exigidas por lei.

"Isso não é necessário aqui. Isso talvez não seja para você", diz o aviso na entrada.

Carla Hass, diretora de comunicações do condado de Eldorado, disse à AFP na terça-feira que os inspetores de saúde decidiram visitar o local depois de receber 50 reclamações nos últimos dias relacionadas ao uso de máscaras.

"Nossa equipe de gestão ambiental se reuniu ontem com o sócio e o proprietário para discutir como eles podem atender ao requisito de que seus funcionários cubram o rosto", disse Hass, acrescentando que se o restaurante não atender ao requisito, sua licença poderá ser suspensa.

Procurados pela AFP, os responsáveis pelo restaurante não quiseram se manifestar.

Segundo a imprensa local, o proprietário disse que não concorda com as diretrizes das autoridades, no momento em que a Califórnia e outros estados estão experimentando aumentos alarmantes no número de casos.

Vários clientes também apelaram para redes e aplicativos sociais como o Yelp - nos quais bares e restaurantes são recomendados e avaliados - para pedir um boicote.

"Ele me perguntou se eu tinha visto o aviso na entrada. Definitivamente, não fui bem-vindo com minha máscara", relatou um consumidor à televisão local.

Outra mulher disse que foi convidada a sair quando foi buscar um pedido com uma máscara.

Alguns clientes, no entanto, expressaram à televisão local que não se importavam com a placa exibida fora do restaurante e que continuariam a comer no local.

Gavin Newsom, o governador da Califórnia, ordenou recentemente que as pessoas usassem máscaras faciais quando estivessem em locais públicos devido ao aumento dos infectados.

Até terça-feira, os Estados Unidos adicionaram 3,8 milhões de pessoas infectadas e mais de 140.000 mortes.