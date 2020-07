Em Washington, 164 pares de sapatos lembram enfermeiras mortas de COVID-19

Um sindicato dos Estados Unidos colocou nesta terça-feira 164 pares de sapatos brancos em frente ao Congresso em Washington para prestar homenagem às enfermeiras que morreram de COVID-19 e pedir ao Senado que aprove um plano de ajuda para combater a pandemia.

Sapatos de plástico brancos foram arrumados na grama em frente ao edifício do Capitólio, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado.

"Dois meses atrás, em 8 de maio, estávamos em frente à Casa Branca cercados por 88 pares de sapatos, cada um representando uma enfermeira que morreu de COVID-19", disse Stephanie Simms, da National Nurses United (NNU), o maior sindicato do setor, com 155.000 membros.

A pandemia havia matado mais de 70.000 pessoas, número que dobrou e excede 141.000 mortes nos Estados Unidos, o país mais atingido pelo vírus em termos absolutos.

"Hoje temos 164 pares de sapatos. Eles mostram o fracasso completo e absoluto" do presidente Donald Trump e do Congresso que "abandonou as enfermeiras, que continuam a morrer", disse à imprensa.

A Câmara dos Representantes aprovou em meados de maio um gigantesco plano de ajuda de US$ 3 trilhões para resgatar a economia americana devastada por coronavírus e financiar a produção do equipamento de proteção necessário aos trabalhadores da saúde nos EUA.

Entretanto, o Senado controlado pelos republicanos não aprovou o plano, e as negociações sobre um novo texto estão em andamento.

"O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, não fez nada, não fez absolutamente nada, e as enfermeiras continuaram morrendo", disse Simms, que pediu a McConnell que "use seus imensos poderes para tomar a decisão certa".