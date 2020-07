Petróleo tem maior preço desde março

Os preços internacionais do petróleo atingiram o nível mais alto em quatro meses e meio nesta terça-feira, impulsionados pelo acordo econômico europeu e pelas expectativas geradas por alguns projetos de vacinas contra o coronavírus, dois elementos favoráveis ao retorno da demanda.

Em Nova York, o barril de petróleo bruto "light sweet" (WTI) para entrega em agosto subiu 2,8%, fechando em US$ 41,96 no último dia de negociação.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro terminou em US$ 44,32, um aumento de 2,4% no fechamento de segunda-feira.