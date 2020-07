Vitória do partido no poder e baixa participação em eleições sírias

O partido Baas, no poder na Síria, conquistou com seus aliados, uma ampla maioria nas eleições legislativas de domingo, marcadas por baixa participação, anunciou a comissão eleitoral nesta terça-feira (21).

A oposição no exílio classificou a votação como "dissimulada".

Apoiadores do clã do presidente Bashar al Assad, o Baas e seus partidos aliados conquistaram 177 assentos do total de 250 na Assembleia Nacional, informou o diretor da comissão, Samer Zemriq, em entrevista coletiva em Damasco.

A taxa de participação subiu para 33,17%, em comparação a 57,56% nas legislativas de 2016, acrescentou.

Entre os eleitos está o empresário Hussam Katerji, que enfrenta sanções da União Europeia.

Foi a terceira eleição parlamentar desde o início da guerra civil em 2011, que causou mais de 380.000 mortes e o êxodo de milhões de pessoas.

Pela primeira vez, a contagem foi realizada em antigos redutos rebeldes.

Milhões de sírios que vivem no exterior, a grande maioria exilada, não puderam votar.