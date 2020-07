EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por chefe de Supremo venezuelano

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou nesta terça-feira (21) uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que permitam a prisão do presidente do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, Maikel Moreno.

"Vou anunciar uma recompensa no âmbito do Programa contra o Crime Organizado Transnacional de até 5 milhões de dólares por informação que leve à prisão ou à condenação do cidadão venezuelano Maikel José Moreno Pérez", informou o secretário de Estado em um comunicado.