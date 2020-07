O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (21) um memorando para excluir imigrantes em situação irregular do censo, que determina as cotas de representação no Congresso.

"Determinei, pelo respeito à lei e à proteção da integridade do processo democrático, a exclusão dos estrangeiros ilegais do sistema de divisão", disse o presidente em uma carta enviada ao secretário de Comércio, responsável pelo censo realizado este ano nos Estados Unidos.