Prisão perpétua para palestino que matou um israelense-americano

Um palestino foi condenado nesta terça-feira (21) à prisão perpétua por um tribunal militar de Israel por dar uma facada fatal em um israelense-americano em 2018 na Cisjordânia ocupada, informou o exército em comunicado.

A fonte israelense não forneceu a identidade do condenado, que era menor quando cometeu o crime, mas fontes da segurança palestina disseram que se trata de Khalil Khabareen, 17 anos na época do incidente e residente da aldeia de Yatta, perto de Hebron (sul da Cisjordânia).

De acordo com a fonte militar, ele foi "condenado à prisão perpétua e a indenizar com 1,25 milhão de shekels (cerca de 318.000 euros, pouco mais de US$ 365.000) a família" de Ari Fuld, colono esfaqueado em setembro de 2018 em um centro comercial de Gush Etzion, um assentamento israelense no sul da Cisjordânia, Território palestino ocupado desde 1967 por Israel.

Esse palestino foi "declarado culpado de ter causado intencionalmente a morte" de Fuld, acrescenta o comunicado.

De acordo com essa fonte, o jovem palestino saiu de sua casa em 19 de setembro de 2018 portando uma faca com uma lâmina de 21 cm de comprimento, com o objetivo de "matar judeus". Depois de três tentativas frustradas em diferentes lugares, se dirigiu ao centro comercial, onde "pegou a faca e apunhalou a vítima, causando-lhe a morte".

Israel e Cisjordânia ocupada têm sido palco desde outubro de 2015 de ataques anti-israelenses cometidos com frequência por jovens palestinos que agem sozinhos, com facas, ou através de atropelamentos com carros e, em menor grau, com armas de fogo.

Esse tipo de violência diminuiu, mas ocorre esporadicamente.

Mais de 2,8 milhões de palestinos vivem atualmente na Cisjordânia ocupada, junto com mais 450.000 israelenses que moram em colônias ilegais de acordo com o direito internacional.