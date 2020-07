Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de licenciamento global de longo prazo com a Hesai Photonics Technology Co., Ltd., abrangendo sensores lidar com visão circundante de 360°. Como resultado desse acordo, Velodyne e Hesai concordaram em abandonar os atuais processos legais existentes entre as duas empresas nos EUA, Alemanha e China.

"Acreditamos que esse acordo ampliará a adoção do lidar em todo o mundo e salvará vidas", diz David Hall, fundador da Velodyne e presidente do Conselho.

O lidar com visão circundante é um sensor essencial para a condução autônoma, comprado em todo o mundo pelas montadoras que visam o mercado autônomo. Desde que David Hall a inventou, em 2005, a tecnologia encontrou muitas outras aplicações em veículos de transporte de passageiros, robótica industrial e cidades inteligentes. O relacionamento com a Hesai é o terceiro grande acordo de licenciamento para tecnologia lidar fundamental da Velodyne.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

