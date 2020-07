Crise passa ao longe do fabricante de armas Lockheed Martin

A gigante americana do setor de defesa Lockheed Martin mostrou, nesta terça-feira (21), que não conhece crise, após publicar resultados acima das previsões no segundo trimestre, revisando para cima suas metas financeiras para o ano.

No segundo trimestre, a Lockheed Martin registrou um lucro líquido de US$ 1,666 bilhão, contra um resultado de US$ 1,42 bilhão do ano anterior.

O volume de negócios foi de US$ 16,22 bilhões, contra os US$ 14,43 bilhões alcançados no ano passado.

Em termos de lucro por ação, a Lockheed Martin relatou US$ 5,79 contra os US$ 5,72 esperados pelos analistas.