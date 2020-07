Apple promete neutralidade em carbono para 2030

A gigante da tecnologia Apple prometeu, nesta terça-feira (21), que todas as suas operações, incluindo processos de fabricação, serão neutras em carbono até 2030, mais um passo para combater as mudanças climáticas.

A empresa, cujas operações corporativas já são neutras em carbono, garantiu que o impacto climático de qualquer dispositivo vendido será nulo.

A Apple disse que reduzirá as emissões em 75% até 2030 e que os 25% restantes serão compensados com "soluções inovadoras de eliminação de carbono".

Essas operações incluem investimentos em projetos para restaurar as savanas do Quênia e um manguezal na Colômbia, com o objetivo de eliminar, ou armazenar, carbono.

"As empresas têm uma grande oportunidade de ajudar a construir um futuro mais sustentável, nascido da nossa preocupação comum com o planeta que compartilhamos", disse o CEO da Apple, Tim Cook.

A gigante da tecnologia disse que mais de 70 fornecedores se comprometeram a usar 100% de energia renovável em sua produção para a Apple.